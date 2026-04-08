La costarricense Gabriela Pacheco asume como la primera mujer secretaria de la CorteIDH

San José, 08 abr (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este miércoles que la costarricense Gabriela Pacheco Arias inició sus funciones como secretaria el pasado 1 de abril, siendo la primera mujer en la historia del Tribunal que asume el puesto.

La CorteIDH indicó en un comunicado que Pacheco fue elegida en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional de 22 años de trabajo en la Secretaría de la Corte, donde se había desempeñado como secretaria adjunta desde junio de 2024.

Previamente desempeñó distintos puestos, como abogada senior, coordinadora de Cooperación Internacional y directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias desde su creación en 2015, la cual dirigió hasta mayo de 2024.

"Durante 22 años Gabriela Pacheco Arias ha demostrado ser una funcionaria de confianza y contar con la dedicación, los conocimientos y liderazgo necesarios para desempeñar el puesto de secretaria con responsabilidad", destacó la Corte en el comunicado.

Pacheco es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos y un diplomado en Derechos Humanos y las Mujeres, Teoría y Práctica por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La costarricense designó como secretario adjunto al argentino Javier Mariezcurrena, quien cuenta con más de 13 años de trabajo en la Secretaría del Tribunal, en reconocimiento a su experiencia y dedicación a la institución. EFE