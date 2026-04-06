Seis heridos en Kuwait y uno en Emiratos Árabes por metralla de drones y misiles iraníes

El Cairo, 6 abr (EFE).- Seis personas resultaron heridas de diversa consideración este lunes por metralla en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU) como consecuencia de la intercepción por parte de los sistemas de defensa aérea de los dos países árabes del golfo Pérsico de drones y misiles lanzados por Irán, informaron fuentes oficiales.

En Kuwait, uno de los vecinos árabes de Irán más castigados por los misiles y drones iraníes, seis personas resultaron heridas por "la caída de proyectiles y metralla en una zona residencial del norte del país, como consecuencia de la atroz agresión iraní", informó el Ministerio de Salud kuwaití.

Se trata de "lesiones leves, pérdida auditiva temporal por el ruido y caídas relacionadas con las explosiones, y todos los pacientes recibieron la atención médica necesaria y se encuentran estables, sin complicaciones graves", detalló el citado departamento en un comunicado.

Una séptima persona de nacionalidad ghanesa sufrió "heridas de gravedad mediana" por la caída de metralla sobre la Zona Industrial Musaffah, en la capital emiratí Abu Dabi, mientras las fuerzas antiaéreas estaban interceptando misiles y drones iraníes, según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

Las autoridades del emirato de Fujaira, al sur de Dubái, así como del vecino reino de Arabia Saudí, también denunciaron ataques similares este lunes, aunque no informaron de víctimas.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, hace más de un mes, varios países árabes del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados de Washington, han sido blanco de cientos de ataques con drones y misiles balísticos iraníes y de sus grupos aliados en Irak.

Esos ataques, además de disparar los precios de la energía a nivel mundial, han dejado una treintena de muertos y provocado importantes daños económicos en las naciones árabes del Golfo, cuyas economías dependen fuertemente de la exportación de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz. EFE