Google y Back Market lanzan un kit USB para instalar ChromeOS Flex en los ordenadores antiguos

Google facilitará la instalación de su sistema operativo basado en la nube ChromeOS Flex con un nuevo kit USB que ha creado junto con Back Market, con el que pretenden extender la vida útil de los ordenadores obsoletos.

ChromeOS Flex es una versión de ChromeOS creada para portátiles, que está basada en la nube y diseñada para dar una segunda vida a los ordenadores con Windows y Mac que hayan podido quedar desfasados.

Este sistema, disponible desde 2022, se instala en los ordenadores antiguos a través de un USB tras descargarlo de su web, y ofrece actualizaciones en segundo plano que evitan su ralentización. Pero ahora también hay disponible un nuevo kit USB que se adquiere en la tienda de Back Market.

"Junto con Back Market, estamos demostrando que el dispositivo más sostenible suele ser el que ya tienes en tus manos", ha señalado Google en su blog oficial. ChromeOS Flex en sí es gratuito, pero el kit USB ofrece una unidad de almacenamiento física, que puede reutilizarse, por unos 3 euros, e incluye guías simplificadas y videotutoriales.

Una vez instalado, ChromeOS Flex da acceso a los servicios y herramientas que normalmente se utilizan desde el navegador: navegación por internet, correo electrónico, videollamadas, Google Docs, servicios de 'streaming' como Netflix y YouTube, entre otros.