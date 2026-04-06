Georgia y Azerbaiyán apuestan por el Corredor Medio en el Cáucaso

Tiflis, 6 abr (EFE).- Georgia y Azerbaiyán acordaron este lunes reforzar el Corredor Medio, que conecta China con Europa a través de Asia Central, el Caspio y el Cáucaso, en medio de la inestabilidad en Oriente Medio.

"Los cambios en el mundo están incrementando la importancia estratégica del Corredor Medio y el mar Negro, creando nuevas perspectivas", dijo el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, tras reunirse con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en Tiflis.

Según Kobajidze, "Georgia y Azerbaiyán desempeñan un papel fundamental para los proyectos internacionales de transporte y energía".

Aliyev, por su parte, recordó que “Azerbaiyán suministra gas a 16 países a través de Georgia”.

“Acordamos desarrollar el Corredor Sur de Gas y el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan como arterias prioritarias del Corredor Medio”, precisó.

El mes pasado, la ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, ya destacó la creciente importancia del Corredor Medio, conocido como Ruta de Transporte Internacional Transcaspio (TITR), debido a las guerras en Ucrania y en Oriente Medio.

“El Cáucaso sur tiene la oportunidad histórica de convertirse en el corredor de transporte más importante y en la zona de mayor importancia geopolítica”, dijo la diplomática. EFE