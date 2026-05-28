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Las altas temperaturas pondrán hoy en aviso a 7 CCAA, con máximas de más de 38ºC en el suroeste y nordeste peninsular

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Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a puntos de Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco en un día en el que se podrán superar los 38ºC en depresiones del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor se localizan en Huesca y Zaragoza; el litoral cántabro; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz; Ourense; la ribera del Ebro de Navarra; y Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

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AEMET señala que este jueves se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción se localizará en Galicia y en el norte de Canarias, donde habrá intervalos nubosos.

Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, de forma más probable en el noroeste.

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En este marco, el organismo estatal no descarta brumas o nieblas costeras en Galicia y Cantábrico. Además, apunta a la presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares.

En lo que respecta a los termómetros, las máximas descenderán en Canarias y en el Cantábrico occidental y norte de Galicia, donde lo harán incluso de forma notable, mientras que aumentarán en las regiones mediterráneas. Por otro lado, las mínimas bajarán en Canarias y subirán en la mitad oriental peninsular.

En amplias zonas del país se mantendrán valores elevados para la época y se superarán los 34 a 36ºC en zonas de Galicia, del Cantábrico y de la meseta norte, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular. Además, se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20ºC, en el suroeste y en el Ebro.

Por lo demás, la predicción indica que mañana soplará levante con posibles intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en litorales de Galicia y viento flojo en general en el resto de la Península, arreciando por la tarde.

En el Cantábrico tenderá a componente oeste; en la mitad sur y la fachada oriental predominarán las componentes este y sur, y en el resto, las componentes este y norte, con régimen de brisas en costas. Además, habrá viento flojo de componente oeste en Baleares y moderado de componente norte con posibles intervalos fuertes en Canarias.

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