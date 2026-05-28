Agencias

Un incendio en una escuela femenina del centro de Kenia deja al menos diez alumnas muertas

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Al menos diez niñas han perdido la vida en un incendio acaecido este jueves en una escuela femenina de la localidad de Gilgil, en el centro de Kenia.

Concretamente, el fuego ha sido declarado sobre la 1.00 horas (00.00 horas en España y Baleares) en la Escuela Femenina de Utumishi, sita en Gilgil, en el condado de Nakuru, según ha informado el portal de noticias Citizen Digital, que ha precisado que, por el momento, se desconoce el saldo de personas heridas.

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Las labores de búsqueda y rescate continúan en marcha, según ha precisado el comandante de la Policía del Valle del Rift, Samuel Ndanyi. Por su parte, la escuela ha comunicado que únicamente permitirá el ingreso al recinto a los padres del alumnado, mientras que las autoridades continúan localizando a las víctimas.

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