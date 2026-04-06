Agricultura convoca los XVII Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2026

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la convocatoria de la XVII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, correspondientes a 2026.

En concreto, estos galardones muestran la apuesta de Agricultura por impulsar el talento femenino como motor de desarrollo económico, innovación y cohesión territorial, así como con el fortalecimiento de un medio rural dinámico, competitivo y con oportunidades.

De esta forma, los galardones se dividen en cuatro categorías: la excelencia a la innovación en la actividad agraria, en la actividad pesquera o acuícola, en la diversificación de la actividad económica del medio rural y a la comunicación. En cada una de ellas, se premiarán tres iniciativas, y se concederán un primer, segundo y tercer premio dotados con 18.000, 12.000 y 7.500 euros, respectivamente.

Además, se otorgará un premio honorífico de 'Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural y en zonas pesqueras rurales'. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 4 de mayo, un mes después de la publicación de la convocatoria en el BOE.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca estos galardones de forma anual desde 2010 para visibilizar proyectos que demuestran que el medio rural es también un espacio de innovación, emprendimiento y oportunidades, y para reconocer el papel estratégico de las mujeres en la sostenibilidad económica, social y territorial.