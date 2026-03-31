VÍDEO:PP dice que Sánchez pone en riesgo a España con numerito con Trump: "Para ser rebelde, hay que poder permitírselo"

En una rueda de prensa, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, cuestionó la confiabilidad de España dentro de la OTAN ante recientes tensiones diplomáticas entre el Gobierno español y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según informó Europa Press, Muñoz expresó que otras figuras políticas europeas, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, han adoptado posturas soberanas sin acrecentar conflictos con Washington, mientras que, a su entender, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha actuado de forma contraproducente para los intereses diplomáticos y la seguridad del país. Muñoz señaló que esta actitud coloca a España en una posición “no fiable” ante la Unión Europea y la Alianza Atlántica.

El medio Europa Press detalló que la controversia se originó tras la negativa de Sánchez a autorizar el uso de bases estadounidenses situadas en territorio español para operaciones militares vinculadas a un posible conflicto en Irán. Esta postura generó una “crisis diplomática” con Estados Unidos, según la portavoz del PP, quien calificó el desacuerdo como un “numerito” y advirtió sobre las posibles consecuencias diplomáticas. Al ser consultada sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien sugirió hacer una revisión del papel de Estados Unidos en la OTAN a raíz de posiciones como la de España, Muñoz insistió en que la protección ofrecida por la Alianza Atlántica resulta esencial para los intereses nacionales españoles.

Durante la comparecencia, Muñoz subrayó la diferencia de capacidades al afirmar que “Estados Unidos no necesita a España para defenderse, pero España sí necesita a la OTAN”. Europa Press recogió su argumento de que la soberanía nacional no exime a los gobiernos de cumplir los compromisos adquiridos en tratados internacionales y que, aunque cada país puede tomar sus propias decisiones, esas decisiones no deberían comprometer relaciones estratégicas. Al comparar la situación española con la de Italia bajo Meloni, mencionó que aquella también ha defendido su soberanía democrática, pero sin generar situaciones diplomáticas adversas con la Administración Trump. Calificó el comportamiento de Sánchez como innecesariamente conflictivo, enfatizando que existen diferentes formas de defender los intereses propios sin “montar el numerito”.

Según publicó Europa Press, Muñoz también abordó el posicionamiento de PSOE y del propio Sánchez respecto a asuntos internacionales y derechos fundamentales. A propósito de la reciente legislación aprobada por el parlamento de Israel, que habilita la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por el asesinato de israelíes en Cisjordania, la portavoz popular manifestó el rechazo total del Partido Popular a la pena de muerte “en cualquier caso”. Expresó que el Estado, encargado de juzgar y condenar, “ni es Dios ni debe igualarse al asesino”, y defendió la prisión permanente revisable como alternativa para evitar la reincidencia sin recurrir a la pena capital. Añadió que medidas como la pena de muerte resultan inadmisibles, extendiendo la crítica a otras realidades como las ejecuciones de homosexuales en Irán.

En materia de libertad religiosa, la portavoz abordó la polémica suscitada tras la prohibición inicial de la misa del domingo de Ramos en Jerusalén por parte de las autoridades israelíes. Muñoz defendió el derecho al culto y a la libertad religiosa, aunque indicó que no pueden ignorarse las circunstancias derivadas de un estado de guerra. Según consignó Europa Press, Muñoz emitió críticas hacia Sánchez por, según ella, ponerse como defensor del cristianismo cuando el presidente ha manifestado un posicionamiento personal de ateísmo y ha declarado que no necesita la “moral cristiana”.

Europa Press informó que Muñoz arremetió contra el Grupo Socialista por haberse abstenido en una moción de condena a la persecución de cristianos en el mundo, votada el 19 de marzo pasado. También reprochó la ausencia de Sánchez en el funeral religioso por las víctimas de Adamuz. En tono irónico, hizo referencia a la actividad del presidente en redes sociales, comentando sobre la posibilidad de que Sánchez publicara contenidos con consignas religiosas adaptando el lema “Make Science Great Again” que últimamente exhibe en sus plataformas digitales.

La portavoz del PP reiteró que la defensa de la soberanía nacional no debe comprometer la fiabilidad internacional de España ni generar conflictos innecesarios con socios estratégicos. Según reportó Europa Press, Muñoz finalizó su intervención haciendo una llamada de atención sobre las consecuencias de la política exterior actual y remarcando la necesidad de cumplir con los acuerdos establecidos en el marco de la OTAN y la Unión Europea.