Luis de la Fuente: "Hace tiempo que me di cuenta que la crítica me hace daño"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, explicó que se mantiene al margen de todo lo que se comenta en la prensa y redes sociales porque se dio cuenta "hace tiempo" que la "crítica" le perjudica, pero recordó que siempre están buscando "mejorar" y que así lo harán el domingo en el segundo partido del Mundial.

"No quiero saber nada. Hace tiempo que me di cuenta que la crítica me hace daño. No quiero faltar al respeto a nadie, pero a mí me viene mejor así. Estoy tranquilo, libre. El que diga que es insensible a la crítica miente. En mi casa y mis compañeros saben lo que me pueden decir y lo que no. Solo trabajamos en positivo", dijo este jueves por la noche en una entrevista en 'El Partidazo de Cope', recogida por Europa Press.

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Desde el hogar de España en Chattanooga, el técnico de 'La Roja' analizó lo ocurrido en el inesperado empate sin goles en el debut contra Cabo Verde el pasado lunes, y apuntó que contra Arabia Saudí se verá otro selección española. "Siempre se cambiarían cosas, pero antes del partido estábamos convencidos. Yo soy muy autocrítico. Reconozco que hay que mejorar", afirmó.

"Faltó finura, ritmo, frescura, intensidad en los pases, lo dije. El fútbol no es todo explicable. Primer partido, pero este equipo no se confía. El próximo partido, que va a ser muy parecido, lo manejaremos de otra manera", añadió.

De la Fuente fue preguntado por la presencia de Gavi en el once del estreno. "Habíamos visto contra Perú que nos dio mucha amplitud, y se asocia muy bien, a la vez la amplitud de Marcos y Cucurella. No le dimos continuidad a esas amplitudes. Facilitamos la defensa del rival. Gavi hizo el trabajo pero no fue suficiente para crear más situaciones de gol. Estoy contento con él", explicó.

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Por otro lado, el seleccionador nacional explicó que no se trataba de meter más gente arriba y valoró el estado físico de Lamine Yamal y Nico Williams. "Para el domingo van a aportar más minutos y para Uruguay van a estar todavía mejor. Nuestra mentalidad está en el día 19 (la final). Después del día de Uruguay, llegan partidos muy importantes, ahora es Arabia Saudí, pero estos jugadores tendrán que estar todavía mejor", afirmó.

"Lamine no está para 90 minutos, pero depende de los ritmos. No arriesgamos a nadie. Su rendimiento óptimo puede ser una hora, pero en eso influyen mucho los partidos, que te llevan y te traen donde uno no pensaba", añadió. "En la EURO Dani Olmo se pudo quedar en casa por lesión. Vino, se recuperó, dio el gol a Merino, salvó el gol aquel debajo palos. Yo lo recuerdo, que esto puede pasar, y cuando pase, seguro que no me dirán nada", recordó.

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Por otro lado, De la Fuente se mostró muy contrariado con que se considere que Rodrigo Hernández ralentiza el juego. "Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir eso de otros? Yo creo que no, pero a los españoles se les puede decir estas cosas. Rodrigo es un faro", zanjó, sin dar pistas sobre el once del domingo aunque puede "haber cambios" que no suponen "señalar a nadie".

Además, el preparador riojano apuntó que, aunque pueda tener la alineación clara, siempre hay que esperar un posible "sexto sentido" que cambie el plan. Sobre su ambición en el Mundial, De la Fuente afirmó que quiere "competir día a día", como recordó viene haciendo la selección con 32 partidos sin perder, y sobre su futuro apuntó a seguir en el cargo al menos hasta 2030. "Quiero seguir hasta el Mundial de España", dijo.

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