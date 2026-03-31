VÍDEO: Bruselas urge a recortar demanda energética y avisa de que no habrá vuelta a la normalidad a corto plazo

El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, advirtió que “aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible” en los mercados energéticos mundiales, señalando los daños sufridos por la infraestructura energética en Oriente Próximo y el deterioro progresivo asociado al conflicto. De acuerdo con Europa Press, la Comisión Europea instó este martes a los países miembros a reducir de forma significativa el consumo energético, con especial énfasis en los combustibles derivados del petróleo, ante un escenario de impacto prolongado en el suministro y los precios, sin previsión de que la situación se restablezca a corto plazo.

Según detalló Europa Press, la Comisión Europea subrayó que, a pesar de la ausencia de interrupciones inmediatas en el abastecimiento dentro del territorio comunitario, la incertidumbre y la persistencia de la crisis han provocado volatilidad y tensiones en sectores clave del mercado energético. Desde el inicio del conflicto, los precios del gas natural aumentaron aproximadamente un 70%, mientras que el petróleo se encareció en torno a un 60%. Este incremento elevó la factura energética de la Unión Europea en cerca de 14.000 millones de euros solo en el último mes, según los datos presentados por el comisario Jorgensen.

El medio Europa Press consignó que si bien la diversificación de proveedores y la reducción progresiva de la dependencia de la región del Golfo han permitido a la UE mantener "relativamente protegida" su seguridad de suministro, persisten restricciones y presiones en mercados específicos. Productos como el diésel y el combustible de aviación, además de crecientes dificultades en el mercado global del gas, continúan influyendo en el aumento del coste de la electricidad en territorio europeo.

En este contexto, el comisario Jorgensen enfatizó la importancia de evitar respuestas nacionales fragmentadas que podrían amplificar las distorsiones en el mercado. Subrayó que “no debemos engañarnos pensando que las consecuencias de esta crisis serán de corta duración”, y recomendó que cualquier acción de los Estados miembros sea específica y temporal, para no agravar el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda.

La Comisión Europea, según informó Europa Press, planea presentar próximamente un conjunto de iniciativas destinadas a ofrecer respaldo tanto a los hogares como a las empresas que enfrentan el encarecimiento de la energía. Aunque aún no se ha establecido una fecha concreta para la presentación de estas medidas, la institución anunció que supervisará la evolución de la situación, con flexibilidad para responder a nuevas circunstancias conforme evolucione el conflicto y sus repercusiones en el mercado.

El comisario entregó una serie de recomendaciones para la reducción de la demanda energética. Entre ellas, sugirió que los Estados miembros se inspiren en el plan de diez puntos presentado por la Agencia Internacional de la Energía. Dicho plan incluye acciones como el impulso al teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en carretera y la promoción del transporte público colectivo. Otras propuestas contemplan la restricción alterna del uso del coche privado en núcleos urbanos, el fomento del uso compartido de vehículos y la implementación de prácticas de conducción eficiente tanto para vehículos comerciales como para el transporte de mercancías.

Jorgensen aclaró que no existe un enfoque obligatorio o único para todos los países; más bien, exhortó a que cada gobierno evalúe y adopte las medidas que sean más apropiadas en función de sus particularidades nacionales. “Recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición”, indicó el comisario, según reportó Europa Press.

El medio Europa Press también reportó que Jorgensen recordó acciones ya implementadas por parte de algunos gobiernos europeos, como el paquete energético enfocado en los ciudadanos, la reducción de impuestos relacionados con la electricidad y una serie de recomendaciones fiscales para aliviar el impacto en los consumidores, en particular aquellos hogares más vulnerables frente al incremento de los precios.

Bruselas se encuentra coordinando el proceso de llenado de los almacenamientos de gas y refuerza las garantías de suministro de petróleo, como parte de un esfuerzo general para anticipar eventuales tensiones adicionales en los mercados europeos y asegurar la preparación de la Unión Europea para afrontar los meses próximos. Adicionalmente, la Comisión prepara un paquete más amplio de herramientas que incluirá medidas para facilitar opciones como los contratos por diferencia y los acuerdos de compra de energía. El objetivo de estas medidas es desacoplar los precios del gas de los de la electricidad, con el propósito de limitar el efecto adverso sobre los usuarios finales.

Entre las nuevas posibilidades que contempla este futuro paquete, Jorgensen destacó la simplificación y ampliación de ayudas estatales para que los gobiernos puedan apoyar tanto a consumidores domésticos como a industrias sometidas a una elevación significativa de los costes energéticos. Europa Press también puntualizó que, aunque la situación actual muestra a la Unión en una posición más favorable si se compara con la crisis vivida en 2022, el contexto podría adquirir una complejidad superior por el alcance de los productos energéticos afectados y deja patente la llamada “vulnerabilidad estructural” de la comunidad europea frente a las disrupciones externas, debido a su dependencia de combustibles fósiles de origen externo.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, el comisario enfatizó: “Más vale estar preparados que lamentarlo después”, reflejando el enfoque preventivo adoptado por la Comisión con miras a salvaguardar tanto la estabilidad de los mercados como la protección de los hogares y empresas europeas en un contexto de incertidumbre y volatilidad internacional.

Los gobiernos comunitarios cuentan actualmente con herramientas fiscales y regulatorias para mitigar el impacto en la población, y las autoridades hacen hincapié en la necesidad de mantener la coordinación y la unidad en la respuesta a los desafíos derivados de los acontecimientos en Oriente Próximo. La Comisión Europea continuará elaborando y proponiendo medidas adicionales, en función de la evolución de la situación, para abordar de manera integral las consecuencias económicas y sociales de la crisis energética en Europa.