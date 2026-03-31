Terelu Campos, emocionadísima, cumple con la tradición en la Semana Santa malagueña visitando a su Cautivo

Terelu Campos, que en estos días enfrenta la retirada temporal del entorno televisivo de su hija Alejandra Rubio, se trasladó recientemente a Málaga, donde acudió a su cita habitual con la Semana Santa local y realizó una petición por la salud de sus familiares. Según publicó el medio, la colaboradora se detuvo ante la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo en la casa hermandad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada, un acto marcado por gestos cargados de emoción y recogimiento.

Tal como detalló la fuente, la visita se produjo horas antes de que la imagen religiosa procesionara por las calles malagueñas. En solitario y vestida con un traje blanco, Terelu subió a la balconada del templo y tomó una fotografía del Cristo antes de dedicarle una oración, pidiendo salud para sus seres queridos. Testigos presenciaron cómo, visiblemente conmovida, la hija de María Teresa Campos se quitó las gafas de sol para rezar, dejando ver su emoción ante uno de los momentos más significativos de la Semana Santa para ella. De acuerdo con el referido medio, este acto tuvo un componente especial: la preocupación por Alejandra Rubio, quien decidió alejarse temporalmente de la atención mediática tras el anuncio de su segundo embarazo.

La repercusión mediática del embarazo de Alejandra Rubio surgió luego de que la joven hiciera pública la noticia en exclusiva durante la emisión de ‘¡De viernes!’, enfrentando críticas por comunicarlo en este espacio tras haber manifestado previamente reticencia a exponer su vida personal en los medios, una actitud diferente a la que tradicionalmente se ha asociado con el resto de la familia Campos, según consignó la fuente consultada.

El viaje a Málaga también se inscribió en un deseo de pasar tiempo en familia y encontrar momentos de desconexión en medio de esta situación personal compleja. Fiel a su devoción por la Semana Santa malagueña y, en particular, por ‘El Cautivo’, una de las imágenes más veneradas en la ciudad, la colaboradora mantuvo la tradición de visitar la hermandad. Tal como reportó el medio, la escena de Terelu ante la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo fue captada poco antes de la procesión, dotando al momento de un carácter íntimo y propio.

La petición por la salud y el bienestar de sus allegados se entendió en el contexto de la preocupación de Terelu por la estabilidad de su hija, quien, según se informó, atraviesa una etapa de exposición pública complicada tras los comentarios y reacciones derivados de su anuncio televisivo. La petición de Terelu tuvo lugar mientras Alejandra se aleja del foco mediático para afrontar tranquilamente su embarazo, en un intento de proteger su vida privada y priorizar su bienestar personal.

La noticia recogida por ese medio subraya que la asistencia de Terelu Campos a la casa hermandad coincidió con las horas previas a uno de los eventos más importantes para la devoción popular en Málaga, fortaleciendo la dimensión personal y familiar de su gesto al pedir por quienes le rodean. La imagen de la colaboradora subiendo sola, realizando una oración en silencio frente al Cristo y retratando el momento, surgió como una muestra visible de su apego a las tradiciones y de su situación personal, sumando un episodio más en la historia de la familia Campos y su relación con los medios y los rituales religiosos andaluces.