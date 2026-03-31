Agencias

Registran el Consistorio parisino por posible corrupción en adjudicación del acto del 13N

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París, 31 mar (EFE).– Las autoridades francesas registraron este martes el Ayuntamiento de París dentro de una investigación preliminar por sospechas de prevaricación, favoritismo y tráfico de influencias en la adjudicación de la parte artística de la ceremonia por los 10 años de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015.

"Estas actuaciones se enmarcan en una investigación preliminar abierta por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) el 6 de febrero de 2026, bajo los cargos de prevaricación (favoritismo), receptación de favoritismo y tráfico de influencias (toma ilegal de intereses)", informó en un comunicado la FNF.

La investigación se inició "tras una denuncia de los servicios de la dirección de la Policía Judicial de la Prefectura de Policía de París ante la Fiscalía".

Las sospechas versan en torno a la adjudicación de la dirección artística de la ceremonia de conmemoración del décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015, en los que murieron 132 personas en distintos puntos de la capital francesa y más de 400 resultaron heridas.

Según el semanario satírico Canard Enchaîné, los investigadores de la sección de investigación de la gendarmería de París quieren determinar la legalidad del contrato público adjudicado el año pasado, bajo el mandato de la socialista Anne Hidalgo, a la empresa TRE Conseil.

Esta compañía, dirigida por Thierry Reboul -exdirector de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de París de 2024-, se encargó de la puesta en escena de las conmemoraciones por los atentados del 13 de noviembre, por un importe estimado en 1,5 millones de euros.

Los registros suceden en la primera semana en ejercicio del socialista Emmanuel Grégoire, el sucesor de la hispano-francesa Hidalgo al frente de la Alcaldía. EFE

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