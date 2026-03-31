Proton Workspace se presenta como la alternativa europea a Google Workspace y Microsoft 365

La oferta de una inteligencia artificial centrada en la privacidad se suma como uno de los principales elementos diferenciadores de Proton Workspace frente a otras plataformas empresariales disponibles en el mercado. Según publicó Proton en un comunicado recogido por la prensa, Lumo, la IA que integra este nuevo entorno, ha sido diseñada con el objetivo de evitar cualquier vulneración de la confidencialidad de los datos empresariales y de los usuarios, en respuesta a las preocupaciones crecientes en la Unión Europea en materia de protección de datos sensibles.

Proton, la compañía suiza reconocida por sus servicios de seguridad digital, acaba de lanzar Proton Workspace, una plataforma unificada dirigida a empresas y profesionales europeos, que integra varias herramientas de productividad y pone el foco en la confidencialidad, la protección de la información y el cumplimiento de las normativas europeas. De acuerdo con la información difundida por Proton y reseñada por diversos medios, esta solución se posiciona como una alternativa europea a los sistemas de productividad dominados por Google Workspace y Microsoft 365, enfocados tradicionalmente en el ámbito empresarial global.

Proton Workspace consolida bajo un mismo paquete servicios previamente ofertados por la empresa en formato independiente. Entre esas opciones se encuentran Proton Mail para correo electrónico seguro, Calendar para la gestión de agendas y eventos, Drive como nube privada, Docs y Sheets como procesadores de texto y hojas de cálculo, Proton VPN para navegación segura y Pass para la gestión de contraseñas. A este paquete se suma Lumo, la inteligencia artificial interna, encargada de asistir en tareas ofimáticas sin exponer datos a sistemas externos, según detalló la propia empresa.

El nuevo entorno de productividad también presenta como novedad Proton Meet, una solución destinada a las videoconferencias seguras, cuyo funcionamiento se basa en el protocolo de cifrado Messaging Layer Security (MLS). Tal como detalló la empresa, la totalidad de las llamadas y comunicaciones realizadas a través de Meet permanecen protegidas por este estándar, lo que incluye la transmisión de datos de audio, vídeo y chat, mitigando los riesgos derivados del procesamiento de datos por parte de algoritmos de inteligencia artificial.

Proton Meet no requiere que los participantes dispongan de una cuenta Proton, y se puede utilizar de forma anónima, sin que se generen registros de actividad, según informó la compañía. La opción gratuita permite organizar reuniones de hasta 50 participantes, con un límite de duración de una hora, mientras que la modalidad Meet Professional, pensada para organizaciones con mayores necesidades, está disponible por 7,99 euros mensuales por usuario, con prestaciones ampliadas.

El acceso a Proton Workspace está estructurado en dos planes diferenciados. El plan Standard incorpora herramientas como Mail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Meet, VPN y Pass, a razón de 12,99 euros anuales o 14,99 euros al mes. El plan Premium agrega almacenamiento extra, políticas mejoradas para la conservación de correos electrónicos, una mayor capacidad de usuarios simultáneos en las videollamadas mediante Meet y el uso completo de Lumo, con un precio de 19,99 euros anuales o 24,99 euros mensuales, confirmó la compañía.

Con más de 100.000 clientes empresariales utilizando la variedad de productos de Proton, la firma suiza señaló que su objetivo es disputar el liderazgo a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en el segmento corporativo europeo, prevaleciendo principios de privacidad y seguridad por encima de la recogida y análisis de datos de usuario, tal y como publicó Proton en su nota oficial.

Entre los elementos que distinguen a esta nueva plataforma, Proton destacó la integración total entre las diferentes herramientas incluidas en Workspace, lo que permite coordinar el trabajo en la nube, la edición colaborativa y la protección de la información sin depender de proveedores externos ni transferencias fuera del territorio europeo. Además, la empresa subrayó que ningún dato almacenado o procesado a través de la inteligencia artificial Lumo puede ser utilizado para entrenar modelos externos, garantizando el total control y anonimato de las operaciones digitales empresariales.

La introducción de Proton Workspace responde a una demanda creciente de soluciones tecnológicas locales entre profesionales y empresas del Viejo Continente, contexto en el que los requisitos normativos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), han impulsado la búsqueda de alternativas a las plataformas de Estados Unidos. Proton hizo énfasis en que, tanto la arquitectura de la plataforma como las herramientas de IA integradas, están sujetas a estándares de privacidad específicamente adaptados para la Unión Europea y países con legislación compatible.

Según informó la empresa, Proton Workspace y su conjunto ampliado de servicios buscan atender las preocupaciones de quienes priorizan la soberanía digital, la anulación del rastreo comercial y la ausencia de minería de datos con fines publicitarios, puntos que según Proton diferencian a su propuesta frente a la competencia estadounidense.

La solución completa permite que las empresas gestionen tanto las tareas cotidianas de ofimática, como la mensajería, la planificación, el almacenamiento de archivos o la colaboración documental, desde una misma interfaz, eliminando la dispersión entre aplicaciones externas y centralizando todos los accesos bajo sistemas cifrados de extremo a extremo, según precisó la empresa.

El lanzamiento de Proton Workspace representa una extensión de la estrategia de la firma para consolidar una propuesta integral, en la que la privacidad y la protección legal de la información empresarial asumen un papel central y se convierten en argumento de venta para compañías y organismos preocupados por la exposición indebida de datos, según consignó Proton en su comunicación oficial a los medios.