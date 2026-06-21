Colombia anuncia la muerte de 'Marlon', jefe de las disidencias de las FARC en Cauca, antes de las elecciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este domingo la muerte de Iván Jacob, alias 'Marlon', uno de los máximos líderes de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y mano derecha de alias 'Iván Mordisco', en una operación llevada a cabo en el departamento de Cauca, al oeste del país.

"No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz. Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate", ha indicado el mandatario colombiano en sus redes sociales unas horas antes de que abran los comicios para elegir al nuevo presidente del país.

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De esta manera, Petro ha asegurado que se trata "del golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia" y ha matizado que se trata de "una victoria del Ejército" y que supone "más seguridad para Colombia".

"Colombia puede desconectarse de las economías ilícitas y construir su paz", ha concluido.

Sobre el criminal colombiana pesaba una orden de búsqueda y captura y, desde abril, una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (unos 1,2 millones de euros), la "recompensa más alta", según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, "que se haya fijado en Colombia".

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Alias 'Marlon' contaba con un extenso historial criminal. Entre sus antecedentes destaca la detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, concretamente en el sector de El Túnel (municipio de Cajibío, centro del Cauca), un atentado que cobró la vida de 20 civiles y dejó más de 40 heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los detalles de la operación que habría puesto fin a las acciones del criminal.