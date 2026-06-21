0-0. Ecuador hipoteca gran parte de sus opciones ante Curazao, que celebra su primer punto

Kansas City (Estados Unidos), 20 jun (EFE).- Ecuador hipotecó este sábado su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al igualar 0-0 frente a Curazao en un partido del Grupo E marcado por una impresionante actuación del guardameta curazoleño Eloy Room.

El número 1 de la selección dirigida por Dick Advocaat le puso candado a su portería con 15 paradas que evitaron el triunfo de los sudamericanos y le dieron a su equipo el primer punto en la historia de los Mundiales.

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De esta forma y luego del triunfo de Alemania por 2-1 ante Costa de Marfil, los germanos lideran su zona con seis unidades y los africanos se quedaron con tres, mientras que Ecuador y Curazao cierran con un punto cada uno.

Kansas City se tiñó de amarillo. Fueron miles los hinchas ecuatorianos en esta sede mundialista para alentar al equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece y las tribunas del estadio fueron una muestra de ello.

La mayoría utilizaron camisetas, muchos de ellos de Moisés Caicedo, William Pacho o Piero Hincapié. También se pudo ver otras con el nombre de históricos como Álex Aguinaga o Jaime Iván Kaviedes.

Los hinchas de Curazao tampoco se perdieron la cita y fueron testigos de un encuentro que acabó siendo histórico.

Con Pervis Estupiñán esta vez como titular, los sudamericanos apostaron por una línea de tres defensores y aprovecharon muy bien los extremos para crear peligro. El jugador de Milan y John Yeboah Zamora fueron dos de los mejores de su equipo.

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Aún no se habían jugado tres minutos cuando Eloy Room se agigantó y evitó un gol de Enner Valencia con una espectacular parada en un mano a mano. El portero de Curazao fue la gran figura del juego.

Del otro lado, Tahith Chong aproximó a los dirigidos por Advocaat con una gran jugada que no concluyó bien y Sherel Floranus lo hizo con un disparo se fue por poco.

Curazao aprovechó los espacios que por momentos dejó Ecuador, algo que Beccacece había advertido un día antes en conferencia de prensa que puede suceder.

"Cuando uno sabe que domina y protagoniza deja espacios y es probable que el rival con campo abierto y con dos pases te pueda generar peligro", explicó.

Por momentos con diez de sus once jugadores parados en campo de Curazao, los ecuatorianos siguieron yendo al frente. Room evitó primero un gol de John Yeboah Zamora y luego uno de Valencia, después de una gran jugada por el sector izquierdo de Estupiñán e Hincapié.

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La última de la primera parte fue de Gonzalo Plata y nuevamente el número 1 de Curazao se quedó con la pelota en sus manos.

Y en el comienzo del segundo tiempo nada cambió: el centrocampista de Chelsea Moisés Caicedo remató desde afuera del área y Room mantuvo cerrado el candado que le puso a su portería.

Sobre los 60 minutos, tras otra buena respuesta del guardameta de Curazao, el que se lució con una doble parada fue Hernán Galíndez, evitando primero el gol de Leandro Bacuna y luego de Livano Comenencia.

Ecuador volvió a adelantarse. Valencia probó de cabeza y Room otra vez lo evitó con otra gran parada. También impidió el tanto de Pedro Vite rechazando un potente disparo desde afuera del área.

Sobre el final, Valencia se lo perdió por poco y Ángelo Preciado estrelló un balón contra el poste horizontal.

De esta forma, el juego se fue con un empate 0-0 que complicó mucho a ambas selecciones.

Ecuador tendrá que ganarle a Alemania en la tercera jornada si quiere clasificarse a la siguiente ronda, mientras que Curazao alimenta una mínima opción si vence a Costa de Marfil.

- Ficha técnica:

0. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (m.83, Ángelo Preciado), William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora (m.89, Jordy Caicedo), Moisés Caicedo, Jordy Alcivar (m.46, Kevin Rodríguez), Pedro Vite, Pervis Estupiñán (m.70, Nilson Angulo); Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

0. Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Serel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (m.75, Roshon Van Eijma); Livano Comenencia (m.83, Godfried Roemeratoe), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (m.75, Kenji Gorré), Tahith Chong (m.75, Jearl Margaritha) y Jürgen Locadia (m.83, Gervane Kastaneer).

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Seleccionador: Dick Advocaat.

Árbitro: el chino Ma Ning. Amonestó a Jordy Alcívar, Leandro Bacuna.

Incidencias: partidoo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo disputado en el estadio de Kansas City ante 68.598 espectadores.

Por Santiago Carbone