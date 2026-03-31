ONCE busca startups para resolver cuatro retos reales en su programa de innovación abierta 2026

El proceso de selección de la nueva edición del programa ONCE Innova Emprendedores contempla la participación de un jurado compuesto por especialistas de empresas tecnológicas como Microsoft, Google y AWS, así como de entidades del sector emprendedor y expertos en accesibilidad e innovación. Según informó ONCE, este panel multidisciplinar también incluye representantes de organizaciones como ENISA, Fundación Tecsos, Fundación ONCE, Zubi Capital y COTEC, además de miembros del Grupo Social ONCE y profesionales del ámbito académico. El objetivo es garantizar la diversidad de criterios y conocimientos en la evaluación de los proyectos presentados por startups, digital scale-ups y pequeñas y medianas empresas.

El medio informó que las startups pueden presentar propuestas hasta el 11 de mayo a través de la plataforma online habilitada para la convocatoria 2026 de ONCE Innova Emprendedores. Esta iniciativa busca captar soluciones innovadoras que puedan validarse directamente en el contexto de la organización, con impacto sobre la autonomía personal y la inclusión de personas con discapacidad visual, así como mejoras en procesos logísticos, gestión de residuos y formación a vendedores. El programa está dirigido a propuestas que ya estén disponibles en el mercado y que cuenten con la capacidad para desarrollar un piloto en colaboración con los equipos de ONCE.

Tal como publicó ONCE, la edición de 2026 plantea cuatro desafíos específicos: incrementar la movilidad autónoma de personas con discapacidad visual; garantizar la navegación accesible y el acceso a información en los centros de la organización; incorporar soluciones para optimizar la gestión del ciclo de vida de productos; y facilitar el acceso a la formación y herramientas destinadas a la red de vendedores. Estas problemáticas requieren el diseño de soluciones aplicadas y con potencial de adaptación a gran escala dentro de la entidad.

Según consignó ONCE, el proceso de la convocatoria se estructura en varias etapas. En una primera fase, se seleccionarán ocho empresas finalistas, dos por cada reto propuesto, que participarán en un bootcamp de innovación inclusiva con equipos internos y especialistas de la organización. Este bootcamp se realizará entre julio y octubre y proporcionará formación específica en accesibilidad, permitiendo trabajar en el co-diseño de las soluciones dentro de entornos reales. Durante esta fase, las startups recibirán acompañamiento para adaptar y validar sus proyectos en el contexto concreto de la organización y de los usuarios finales.

De acuerdo con ONCE, en la última etapa del proceso se elegirán cuatro proyectos ganadores, uno por cada reto. Estos tendrán la oportunidad de implementar un piloto real en colaboración directa con la organización, accediendo a entornos de validación y a equipos interdisciplinarios. Adicionalmente, existirá la posibilidad de escalar las soluciones de manera progresiva dentro de la entidad, siempre que los resultados del piloto sean positivos.

El medio ONCE detalló que la apuesta por la innovación abierta y la colaboración con startups busca fomentar la transferencia de conocimiento y acelerar la integración de soluciones tecnológicas con impacto social directo. Desde la primera edición del programa, se han presentado 146 iniciativas y se han desarrollado ocho pilotos, de los cuales algunos se han implantado posteriormente en el ecosistema de la organización. Entre las experiencias previas figura el caso de la startup Mentiness, que desarrolló soluciones orientadas al bienestar psicológico en organizaciones adaptadas al contexto de ONCE. Tras participar en el reto, Mentiness incorporó criterios de accesibilidad y diversidad en su tecnología, validando su propuesta en condiciones reales y accediendo a posibilidades de escalado.

Otro ejemplo señalado por ONCE corresponde al piloto impulsado en conjunto con YASYT, dedicado al desarrollo de asistentes de voz accesibles. Dicho proyecto ilustró el potencial del programa para catalizar iniciativas que integren tecnología y utilidades sociales, mejorando la autonomía personal y la accesibilidad en los servicios que gestiona la organización.

Según publicó ONCE, la convocatoria se enmarca en una estrategia consolidada para conectar el ecosistema emprendedor nacional e internacional con retos prácticos de inclusión, autonomía y gestión eficiente. Los responsables del programa subrayaron que todas las propuestas seleccionadas deberán probarse en entornos reales, con la implicación directa de usuarios y equipos técnicos, reforzando así el objetivo de trasladar la innovación más allá del modelo teórico al ámbito operativo.

La iniciativa permite a las startups acceder no solo al desarrollo de pilotos, sino también a formación especializada, acceso a expertos en innovación y la oportunidad de interactuar con profesionales y organizaciones relevantes del sector. Estas condiciones facilitan que las soluciones puedan adaptarse con mayor eficacia a la diversidad de realidades presentes en ONCE y contribuir a la mejora de procesos internos y servicios ofrecidos a personas con discapacidad visual.

El programa ONCE Innova Emprendedores refuerza, según la organización, la relevancia de las soluciones tecnológicas como motor de inclusión y mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. El enfoque de la edición 2026 persigue, en palabras de ONCE, la escalabilidad de las propuestas seleccionadas y la creación de sinergias duraderas entre la organización y el entorno emprendedor, garantizando la transferencia de conocimiento y la creación de valor social.