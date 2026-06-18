5 funciones de Galaxy AI para sorprender a papá

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cada papá tiene una forma distinta de relacionarse con la tecnología, algunos capturan cada momento de una reunión familiar, otros buscan herramientas que les ayuden a ser más productivos o muchos simplemente valoran soluciones que hagan más sencilla su rutina.

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Con esto en mente, Galaxy AI reúne herramientas diseñadas para simplificar tareas en smartphones y tablets Samsung. Desde organizar información y resumir contenidos hasta editar fotografías o encontrar respuestas al instante, estas funciones ayudan a optimizar el tiempo y facilitar las actividades cotidianas.

A continuación, conoce cinco funciones de Galaxy AI que pueden ayudar a papá a aprovechar mejor cada momento:

Audio Eraser

Hay papás que siempre tienen el teléfono listo cuando ocurre algo especial. Son quienes graban el gol durante el partido, capturan las velas del pastel antes de que se apaguen o registran cada detalle para volver a revivirlo después.

Sin embargo, esos recuerdos no siempre se escuchan como se vivieron, el ruido del entorno, las conversaciones cercanas o el sonido del viento pueden terminar robando protagonismo al momento. Por eso, la función Audio Eraser permite reducir los ruidos de fondo y destacar las voces y sonidos más importantes de una grabación. Así, cada video puede conservar mejor la esencia de ese instante y disfrutarse con una experiencia más cercana a la realidad.

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Circle to Search

También están los papás que nunca se quedan con la duda, los que durante una conversación buscan datos curiosos para confirmar una historia, los que descubren un restaurante en redes sociales y quieren saber dónde está, o los que ven un producto interesante y de inmediato quieren conocer más detalles.

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Para ellos, Circle to Search convierte la curiosidad en respuestas instantáneas. Basta con rodear cualquier elemento que aparece en la pantalla para obtener información relevante al momento, sin necesidad de cambiar de aplicación o escribir largas búsquedas. Una forma más intuitiva de descubrir todo aquello que llama su atención.

Asistente inteligente Bixby

Hay quienes siempre encuentran la manera de resolver cualquier situación. Desde configurar un nuevo dispositivo hasta ayudar a alguien de la familia con una duda tecnológica, muchos papás disfrutan encontrar soluciones prácticas para para todos.

Con las capacidades de inteligencia artificial integradas en Bixby, ahora cuentan con una ayuda adicional. El asistente puede comprender conversaciones más naturales, responder preguntas de forma contextual y ofrecer apoyo para encontrar configuraciones, resolver dudas o buscar información. Una herramienta diseñada para que encontrar respuestas sea tan sencillo como hacer una pregunta.

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Writing Assist

Entre responsabilidades del trabajo, mensajes familiares y listas de pendientes, muchos papás pasan buena parte de su día escribiendo. Ya sea respondiendo correos importantes, organizando ideas o preparando mensajes para coordinar actividades familiares, mantener todo en orden puede convertirse en una tarea constante.

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La función Writing Assist ayuda a simplificar ese proceso al revisar textos, mejorar la redacción, reorganizar contenido o resumir información extensa en puntos clave. Así, tareas que suelen tomar varios minutos pueden resolverse de forma más rápida y eficiente.

Filtrado de llamadas

Y también están aquellos papás que aprovechan un momento libre para descansar, disfrutar una película con la familia o concentrarse en una actividad que les apasiona, y prefieren no interrumpirlo por llamadas inesperadas.

Con el Asistente de llamadas, Galaxy AI filtra llamadas de números desconocidos y muestra una vista previa en texto con el motivo del contacto antes de contestar. De esta manera, es más fácil decidir qué llamadas atender y cuáles pueden esperar, lo reduce interrupciones innecesarias o llamadas de estafa.

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¿Quieres descubrir otras formas en que Galaxy AI puede ayudar a papá? Ingresa al siguiente enlace para conocer lo último en la inteligencia artificial de Samsung: https://www.samsung.com/mx/galaxy-ai/

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FUENTE Samsung Mexico