Embajador paraguayo en Israel pide desde el Muro de los Lamentos fuerza para la Albirroja

Asunción, 18 jun (EFE).- El embajador de Paraguay en Israel, Alejandro Rubín, pidió a Dios desde el Muro de los Lamentos que otorgue "fuerza" a la Albirroja luego de su estrepitosa caída 4-1 ante Estados Unidos en la Copa del Mundo, y horas antes de que la selección del país suramericano dispute ante Turquía la segunda fecha del Grupo D de la competición.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Rubín aparece escribiendo una carta en la que reconoce que el resultado del debut "golpeó duro" a los paraguayos, si bien matiza esto al señalar que "en los sueños más grandes también hay caídas".

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"Hoy, desde Jerusalén, dejé un pedido a Dios por Paraguay: fuerza para levantarnos, garra para seguir y fe para creer hasta el final", se escucha decir al diplomático en el material de 37 segundos.

En la carta también se lee su deseo de que "vuelva el corazón paraguayo" la alegría y el valor que hizo "grande" a la selección Albirroja, que supo clasificarse a la Copa del Mundo pese a su titubeante comienzo en las Eliminatorias Sudamericanas.

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Paraguay, que regresó al Mundial tras 16 años de ausencia, ocupa el sótano de la zona D, que lidera Estados Unidos tras su abultado triunfo ante los guaraníes.

Australia, que se impuso sorpresivamente a los turcos por 2-0 con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, se ubica como escolta, mientras que la selección otomana es tercera por diferencia de goles.

Después de enfrentar a Turquía, la Albirroja, que avanzó a la máxima cita del fútbol tras conseguir uno de los seis cupos directos de la Conmebol, cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE