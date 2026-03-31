Nvidia cierra un acuerdo para invertir 1.736 millones en el fabricante de semiconductores Marvell

El desarrollo de soluciones avanzadas de interconexión óptica y tecnología de fotónica de silicio forma parte de una nueva alianza entre Nvidia y Marvell Technology, que busca fortalecer la infraestructura de redes y telecomunicaciones a nivel global. Según lo publicado por la prensa especializada, ambas compañías han llegado a un acuerdo de colaboración por el que Nvidia invertirá cerca de 2.000 millones de dólares —equivalentes a 1.736 millones de euros— en Marvell. El convenio prevé la integración de la empresa fabricante de semiconductores a la plataforma de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, impulsando sinergias en diseño, conectividad y adaptación tecnológica para centros de datos y redes de telecomunicaciones.

De acuerdo con la información difundida, el eje principal de la colaboración será la tecnología NVLink Fusion de Nvidia, una plataforma que facilita a los clientes la creación de infraestructuras de inteligencia artificial semipersonalizadas. La intención detrás de esta innovación radica en ampliar las capacidades y la flexibilidad de quienes operan infraestructuras para aplicaciones de última generación, permitiendo expandir y adaptar los sistemas de computación de IA según sus necesidades específicas. El medio indica que Marvell aportará XPU personalizadas y soluciones de redes escalables compatibles con NVLink Fusion, mientras que Nvidia ofrecerá su capacidad de soporte tecnológico y experiencia en procesamiento de IA.

El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, dijo al medio que “ha llegado el punto de inflexión en la inferencia. La demanda de generación de datos está aumentando y el mundo se apresura a construir centros de IA. Junto con Marvell, estamos permitiendo a los clientes aprovechar el ecosistema de infraestructura de IA de Nvidia y escalarlo para crear sistemas de computación de IA especializados.” Esta declaración subraya el crecimiento acelerado en la generación de datos y la expansión internacional de centros de datos de inteligencia artificial.

Según detalló la prensa, otra área central del acuerdo se enfoca en la transformación de la red de telecomunicaciones global en una infraestructura impulsada por IA. Dentro de este objetivo se contempla el uso de Nvidia Aerial AI-RAN, una arquitectura de red diseñada para redes 5G y futuras versiones 6G, lo que permitirá incorporar capacidades avanzadas de computación y procesamiento inteligente en la gestión y distribución del tráfico de datos a nivel internacional.

El acuerdo también abarca la creación conjunta de soluciones para interconexión óptica y el desarrollo de tecnologías basadas en fotónica de silicio, lo que apunta a optimizar la transmisión de información dentro de los centros de datos y entre sistemas de alto rendimiento. Estas soluciones buscan reducir los cuellos de botella en el flujo de datos y satisfacer la demanda creciente de transferencia y almacenamiento a gran escala, características propias de infraestructuras orientadas a la inteligencia artificial.

Matt Murphy, presidente y consejero delegado de Marvell, describió la colaboración al medio diciendo: “Al conectar el liderazgo de Marvell en procesamiento analógico de alto rendimiento, DSP óptico, fotónica de silicio y silicio personalizado con el creciente ecosistema de IA de Nvidia a través de NVLink Fusion, permitimos a nuestros clientes crear una infraestructura de IA escalable y eficiente.” Este criterio destaca el intercambio de capacidades entre ambas empresas, que combinarán experiencia en hardware personalizado y tecnologías ópticas con el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y soporte de software.

Además, la integración de las plataformas de Marvell y Nvidia en soluciones conjuntas promete acelerar la oferta de productos y servicios para clientes interesados en centros de datos de nueva generación y redes inteligentes, expandiendo la variedad de opciones adaptadas a diferentes sectores industriales, especialmente en telecomunicaciones y procesamiento de datos a gran escala.

Según informaron los medios especializados, el acuerdo entre Nvidia y Marvell busca no solo ampliar la eficiencia y la capacidad de procesamiento de los sistemas actuales, sino también facilitar la transición global hacia infraestructuras altamente automatizadas y basadas en inteligencia artificial, anticipando la evolución de la economía digital y la demanda de transferencia de datos en los próximos años. La alianza también se sitúa en el contexto de un mercado de semiconductores e inteligencia artificial en expansión, donde la colaboración y la especialización resultan fundamentales para responder a los retos de escalabilidad y rendimiento que presenta la industria tecnológica.