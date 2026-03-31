La OMS denuncia múltiples ataques cerca de sus instalaciones en Teherán

Nuevos incidentes han causado daños materiales en las inmediaciones de la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Teherán, aunque todo el personal del organismo escapó ileso. Esta información cobra relevancia después de un mes marcado por la intensificación del conflicto armado que involucra a Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Según lo reportado por la OMS, los hechos ocurrieron durante las dos noches previas, cuando estas instalaciones de Naciones Unidas, claramente señalizadas, se ubicaron en el centro de la violencia reciente.

De acuerdo con lo anunciado por el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y consignado este martes por distintas plataformas informativas, se han registrado múltiples ataques en las cercanías de la oficina de la organización en la capital iraní, lo que ha ocasionado la destrucción de ventanas y otros daños materiales. El máximo responsable del organismo aseguró mediante una publicación en redes sociales que “todos” los empleados que laboran en la oficina de la OMS en Teherán “se encuentran bien y ninguno ha resultado herido”.

Tal como manifestó Ghebreyesus, aún cuando su declaración no mencionó explícitamente a las fuerzas estadounidenses o israelíes, el funcionario señaló que cualquier ataque que interrumpa el trabajo de la OMS o de otras agencias de Naciones Unidas en Irán "no puede tolerarse y debe evitarse a toda costa". Además, insistió en que la ubicación de dichas oficinas está perfectamente identificada para evitar que se conviertan en blanco de bombardeos o acciones violentas en el contexto del conflicto.

Esta situación se produce después de que, desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel emprendieran una ofensiva sorpresiva contra Irán. En esa acción resultó muerto el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros altos funcionarios del régimen, hecho que, según recogió la OMS, incrementó la tensión en la región y originó nuevos riesgos para las organizaciones internacionales presentes en el país.

La escalada militar desatada a raíz de esa operación ha provocado numerosas afectaciones a infraestructuras civiles y sanitarias en Irán. Según cifras difundidas por la OMS y recogidas por medios internacionales, más de 2.000 personas han muerto en territorio iraní desde el inicio de la ofensiva. En ese período, también se han reportado daños en hospitales de la capital, como los centros Motahari y Gandhi, lo que ha incrementado la preocupación de organismos internacionales por la protección a la población civil y al personal humanitario.

El medio detalló que Tedros Adhanom Ghebreyesus ya había solicitado anteriormente a las partes en el conflicto garantizar la seguridad de los hospitales y de las clínicas, en un llamado a preservar la neutralidad y operatividad de las instalaciones sanitarias y humanitarias en el transcurso de las hostilidades.

Esta cadena de incidentes ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas y de sus trabajadores en escenarios de conflicto activo, en medio de una crisis donde la prestación de servicios básicos de salud enfrenta obstáculos adicionales por las agresiones armadas documentadas en zonas urbanas de Teherán. La OMS insistió en la necesidad de implementar garantías efectivas para el personal internacional involucrado en operaciones humanitarias dentro del país, reiterando que estos ataques obstaculizan el acceso a la asistencia médica y complican la atención de las víctimas del conflicto armado.

La secuencia de episodios de violencia que han impactado a la oficina de la OMS en Teherán se suma a la serie de incidentes que afectan a organizaciones humanitarias bajo el paraguas de las Naciones Unidas, situación que, según publicó la OMS, podría comprometer el respaldo internacional a la estructura hospitalaria iraní en momentos críticos para la población y los sectores de la salud del país asiático.