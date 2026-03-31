La Guardia Revolucionaria avisa de que prevé "un horizonte a largo plazo" para la guerra contra EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní detalló que los ataques recientes en bases estadounidenses situadas en Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait implicaron el uso de drones y misiles de precisión en operaciones continuas y consecutivas, lo que apunta a una transformación estratégica en el escenario militar de Medio Oriente. Esta información surge mientras el cuerpo militar responsabilizaba a Estados Unidos y sus aliados de cientos de víctimas en territorio iraní y aludía a ofensivas coordinadas mediante el empleo de tecnologías avanzadas y apoyo de fuerzas aliadas en la región. Según consignó la agencia semioficial Tasnim, las autoridades iraníes han subrayado el uso de “nuevos sistemas de misiles” y la introducción de “tácticas ofensivas” que buscan modificar el equilibrio de poder.

Según informó la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria indicó que sus fuerzas navales y aeroespaciales han dirigido ataques contra “escondites” de tropas estadounidenses en las bases de Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos), Victoria (Irak) y Ali al Salem (Kuwait). Estas ofensivas incluyeron la utilización de drones de ataque y misiles de precisión. Además, el comunicado de la Guardia Revolucionaria reivindicó más de 120 acciones atribuidas a la milicia chií Hezbolá en Líbano y a otras fuerzas proiraníes en Irak y Yemen, señalando que han generado “golpes devastadores” contra las fuerzas de Estados Unidos e Israel. Esta actividad ha sido presentada como una respuesta directa a la misión denominada ‘Furia Épica’ lanzada anteriormente por Washington y Tel Aviv.

Tal como publicó la agencia Tasnim, el cuerpo militar iraní explicó que el conflicto se encuentra dentro de una lógica de “expansión lógica y calculada del frente de guerra” por parte de las zonas conocidas como de resistencia. El comunicado oficial señaló la intención de Irán de llevar a cabo una “erosión del poder del régimen sionista y del Ejército estadounidense en la región”, con vistas a crear condiciones para una batalla futura orientada hacia lo que identifican como la “Jerusalén ocupada”.

El balance provisorio proporcionado por las autoridades iraníes, reportado por Tasnim, ya suma más de 2.000 fallecidos en el territorio del país a causa de los enfrentamientos iniciados tras los ataques del 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel. Entre los fallecidos se encuentran figuras relevantes dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad iraníes, incluidos el líder supremo Ali Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Lariyani, así como los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente. El informe también incluye la muerte de altos cargos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de seguridad vinculados al Estado.

La agencia Tasnim informó que, frente a este saldo de víctimas y bajo la presión de ataques repetidos, la Guardia Revolucionaria de Irán ha delineado su estrategia como una de largo plazo con el objetivo declarado de debilitar de forma sostenida a los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Según detalló el citado cuerpo militar, el plan contempla la utilización de nueva tecnología militar y la formación de frentes activos mediante alianzas regionales, lo que consideran una “expansión calculada” tanto en el ámbito geográfico como en el uso combinado de capacidades ofensivas y de inteligencia.

La mención a la misión ‘Furia Épica’ por parte de las autoridades iraníes alude a una campaña aérea y de ataques selectivos encabezada por Estados Unidos e Israel, originando la actual situación de escalada bélica en varios países de Medio Oriente. Según consignó Tasnim, dicha misión fue respondida mediante una intensificación de ataques coordinados desde distintos frentes y apoyados en armamento avanzado. El comunicado de la Guardia Revolucionaria subrayó que estas operaciones buscan “preparar el terreno para la batalla final y el avance de la nación islámica”, punto al que Irán atribuye una importancia estratégica y religiosa.

El medio Tasnim detalló que este tipo de enfoque integral también se apoya en la movilización de milicias aliadas y fuerzas proxy en diversos escenarios como Irak, Yemen y el Líbano, cuya participación en acciones ofensivas ha sido reconocida de manera oficial. La enumeración de las más de 120 operaciones de Hezbolá constituye, según la agencia, un ejemplo del alcance regional de la estrategia iraní.

Autoridades iraníes sostienen que el desarrollo de un “horizonte a largo plazo” en la confrontación bélica busca modificar las relaciones de poder existentes e instalar una dinámica de desgaste continuado sobre los adversarios externos, en este caso Estados Unidos e Israel. De acuerdo con la información de Tasnim, este planteo implica la combinación de ofensivas directas, el uso de armamento de nueva generación y la coordinación con fuerzas aliadas en la región para maximizar el desgaste del oponente.

El comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, que reproduce la agencia Tasnim, vincula estos ataques y acciones militares con un proceso planificado de resistencia que, según su visión, responde a lo que identifican como crímenes e invasiones perpetradas por los ejércitos estadounidense e israelí en diferentes frentes de la región. Esta narrativa oficial insiste en que las represalias y operaciones continuarán mientras persistan las acciones hostiles contra la República Islámica y sus aliados.

El cuadro reportado por el medio incluye la afirmación de las autoridades iraníes acerca de una “transformación cualitativa y estratégica en el terreno” atribuida a la adopción de tácticas novedosas y la entrada en funcionamiento de sistemas de armas mejorados. Además, el fortalecimiento de las “zonas de resistencia” se expone como parte de un plan sostenido para alterar la dinámica militar vigente en Medio Oriente.

Según la recopilación efectuada por la agencia Tasnim, tanto los ataques llevados a cabo en los últimos días como la evolución en las tácticas y tecnología utilizadas forman parte de una respuesta prolongada y de gran escala contra lo que Irán considera una afrenta organizada por Estados Unidos, Israel y aliados. En ese marco, la ampliación de los escenarios de combate y la inclusión de nuevos actores se perfilan como elementos centrales de una estrategia de confrontación prolongada.