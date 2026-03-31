La FIFA probará una nueva regla del fuera de juego en la Premier League canadiense

Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, describió la implementación de una nueva interpretación del fuera de juego como un “proyecto piloto importante” que permitirá comprender de qué manera se mejora la claridad de las decisiones arbitrales, la fluidez del juego y la promoción del fútbol de ataque. Según informó la FIFA, con la próxima temporada que inicia el 4 de abril de 2026, la Premier League canadiense se convertirá en la primera competición profesional donde se aplicará experimentalmente la denominada 'Ley Wenger', cuyo objetivo consiste en incrementar la transparencia en las decisiones de los árbitros y estimular un estilo de juego más ofensivo.

El medio reveló que esta iniciativa deriva de las conversaciones en la 140ª asamblea general anual de la International Football Association Board (IFAB), instancia donde se aprobaron acciones para optimizar el ritmo de los partidos y reducir las interrupciones, así como se proporcionaron novedades sobre tecnologías aplicadas a la detección del fuera de juego. Según detalló la FIFA, el cambio propuesto modifica la interpretación vigente del fuera de juego al establecer que el atacante estará habilitado siempre que al menos una parte de su cuerpo —con la que sea legal marcar, excluyendo brazos y manos— esté en línea o por detrás del penúltimo defensor. La posición antirreglamentaria solo se señalará cuando exista un espacio tangible entre el atacante y el penúltimo defensor, de modo que un atacante solo será considerado fuera de juego si todo su cuerpo relevante se ubica por delante del penúltimo rival.

Según publicó la FIFA, la introducción de este umbral visual más preciso tiene como intención restaurar una mayor ventaja para los equipos que atacan y facilitar el desarrollo fluido de los partidos. De acuerdo con el organismo rector, el ensayo de la 'Ley Wenger' busca respuestas sobre el impacto de esta regla en la claridad de las decisiones y el ritmo de los encuentros. Wenger acotó a través del comunicado difundido por la FIFA: “Estamos deseando analizar los resultados de la fase de ensayo. Agradecemos a la Premier League canadiense y a la Federación Canadiense de Fútbol su disposición para ofrecer la competición y apoyar a la FIFA en este proyecto experimental”.

Junto a la modificación de la regla del fuera de juego, la Premier League canadiense integrará un nuevo sistema de revisión en vídeo, diseñado como tecnología asequible y destinada a apoyar las decisiones arbitrales fundamentales sin depender de un equipo de videoarbitraje permanente. Tal como publicó la FIFA, este mecanismo prevé que no todas las acciones susceptibles de revisión se analicen de manera automática: la decisión de solicitar una revisión recaerá en los entrenadores, quienes dispondrán de un número limitado de intervenciones por partido. Los técnicos deberán entregar una tarjeta al cuarto árbitro inmediatamente tras el suceso que, a su juicio, merece revisión, siempre que consideren que ha existido un “error claro, obvio y manifiesto” con potencial para influir decisivamente en el resultado, como la validez de un gol, la sanción de un penalti, expulsiones directas o situaciones de identidad errónea.

De acuerdo con la información recogida por la FIFA, cada vez que se marque un gol, el cuarto árbitro revisará de forma obligatoria si hubo alguna infracción del equipo atacante en la jugada. No se autoriza modificar decisiones después de la reanudación del juego, por lo que la inmediatez resulta fundamental en la solicitud de las revisiones, aplicando en estricto apego a las Reglas de Juego.

El medio FIFA subrayó que estas medidas se inscriben en el marco de una política global orientada a evaluar y perfeccionar regulaciones y herramientas tecnológicas con el fin de aumentar la justicia deportiva, reducir los márgenes de interpretación subjetiva en el fuera de juego y darle nuevo impulso a las acciones ofensivas. En ese sentido, la Premier League canadiense se presenta como el primer escenario experimental de este esquema, cuyos resultados podrán influir en posibles futuras implementaciones en otros torneos de fútbol profesional, de acuerdo con la evaluación que realicen los organismos competentes luego de la experiencia inicial.