El Ibex 35 sube levemente en apertura y recupera 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 107 dólares

La madrugada de este martes quedó marcada por un incidente en el puerto emiratí donde un buque petrolero kuwaití resultó dañado tras lo que la Corporación de Petróleo de Kuwait describió como un “ataque iraní directo”. De acuerdo con información de Europa Press, el buque, que se encontraba anclado y completamente cargado, sufrió daños materiales y existe la posibilidad de un vertido, aunque la empresa propietaria aseguró que no hubo víctimas en el ataque. Este suceso se produce en medio del elevado protagonismo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una cuarta parte del suministro mundial de petróleo y gas y que sigue siendo uno de los puntos clave del conflicto desatado tras la ofensiva estadounidense e israelí contra las infraestructuras iraníes.

Según reportó Europa Press, el inicio de la jornada bursátil en Europa reflejó una reacción modesta de los mercados en medio de este clima de tensión. El Ibex 35 registró una subida del 0,28% en la apertura y se situó en los 17.016,6 puntos a las 9:00 horas, mientras que el precio del petróleo Brent descendía a 107 dólares, lejos aún de los 72 dólares que presentaba antes del ataque estadounidense e israelí sobre Irán. A pesar de la presión en el mercado energético, la ligera recuperación del euro y el descenso de los rendimientos del bono español ayudaron a suavizar la apertura en el parqué madrileño.

El medio Europa Press detalló además que en ese contexto las capitales bursátiles europeas abrieron con tendencia alcista: París subió un 0,08%, Frankfurt avanzó un 0,43%, Milán sumó un 0,14%, y Londres creció un 0,32%. Dentro del selectivo español, Enagás e Indra lideraban las subidas iniciales, con incrementos de 1,24% y 1,1%, respectivamente. Por el contrario, las empresas Arcelormittal, Bankinter y Repsol presentaban los mayores retrocesos, con descensos del 1,21%, 1,12% y 0,99%.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la estabilidad relativa en los mercados europeos contrasta con la apertura negativa en Asia. Las principales bolsas asiáticas presentaron caídas este martes: el Kospi surcoreano descendió un 4,3%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,4%, el índice de Shenzhen un 0,7%, y el Nikkei japonés retrocedió cerca de un 1,2%. Mientras tanto, los mercados estadounidenses cerraron la última jornada con resultados dispares: el índice Dow Jones avanzó un 0,1%, mientras el Nasdaq cedió un 0,7%, y los futuros de ambos índices anticipaban ganancias inferiores al 1%.

El estrangulamiento parcial de la navegación en el estrecho de Ormuz ha intensificado la incertidumbre en torno al desenlace de la guerra en Irán. Según consignó Europa Press, Irán mantiene un control estricto sobre el flujo de buques en la zona, aunque asegura que permite el tránsito a embarcaciones no aliadas con sus adversarios. Esta situación llevó al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar a Irán con una represalia mayor sobre sus infraestructuras petroleras, incluida la isla de Jark, centro clave para las exportaciones de hidrocarburos iraníes, si el paso marítimo continúa cerrado y no se alcanza pronto un acuerdo.

En cuanto al mercado energético, Europa Press señaló que el barril de Brent, referencia para Europa, cotizaba en 107,1 dólares tras caer un 0,4% en la apertura, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, se redujo un 0,2% hasta los 102,61 dólares. Las inquietudes sobre el posible impacto de un vertido tras el ataque al buque kuwaití añaden presión sobre los precios, aunque la tendencia durante esta apertura fue hacia la baja.

En el ámbito empresarial, Europa Press reportó que CaixaBank comunicó la culminación de su séptimo programa de recompra de acciones, alcanzando el máximo de 500 millones de euros en 19 semanas. Airtificial informó por su parte sobre el cierre de una operación de venta de contratos de servicios de ingeniería en su división Aerospace & Defense, lo que le permitirá sumar 9,7 millones de euros entre abril y mayo. Atrys Health registró ingresos por 141 millones de euros en 2025, un incremento del 8,5% respecto a 2024, con la cifra ajustada por la venta previa de su filial Aspy al Grupo Echevarne, operación completada en enero de este año.

El comportamiento de los mercados de divisas registró ligeros movimientos favorables al euro, que se cotizaba a 1,1468 dólares en el arranque bursátil europeo, según detalló Europa Press. Mientras tanto, el interés exigido para el bono español a 10 años bajó hasta el 3,561%.

Dentro de este contexto, el sector energético y las compañías más expuestas al comercio en la región del Golfo Pérsico continúan en el centro de la atención de los inversores, atentos a las eventuales repercusiones que los hechos en Oriente Próximo puedan tener sobre los precios y el comercio internacional. La evolución de la situación en Irán y en el estrecho de Ormuz permanece como uno de los asuntos principales para los operadores del mercado y analistas internacionales, según apunta el informe de Europa Press.