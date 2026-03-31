EEUU advierte de que la OMC desempeñará "un papel limitado" en el futuro tras fracasar su reforma

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, expresó su inquietud ante la imposibilidad de alcanzar consensos en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), señalando que la ausencia de un acuerdo sobre la extensión de la moratoria a los derechos de aduana en las transmisiones electrónicas demuestra “una falta de seriedad de muchos miembros”, según publicó el medio que cubrió la Decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14). Greer lamentó especialmente la baja asistencia de sus homólogos durante las reuniones, pese al discurso reiterado de que la OMC resulta esencial para el sistema comercial global. Bajo este contexto, Estados Unidos anunció que tras el bloqueo a la extensión de la moratoria, Washington buscará avanzar en nuevos acuerdos con socios internacionales interesados, por fuera del marco multilateral de la OMC.

Según detalló el medio, la CM14 se llevó a cabo en Yaoundé, Camerún, durante cuatro días que culminaron sin resultados concretos para la continuación de la moratoria sobre los derechos aduaneros en las transmisiones electrónicas, que está vigente desde 1998. El texto indica que fueron Brasil y Turquía quienes impidieron el consenso al bloquear el pacto que había sido alcanzado por los restantes 164 Estados miembros de la organización, el cual planteaba prorrogar la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2030.

Tal como consignó la fuente, la moratoria sobre las transmisiones electrónicas se estableció tras la Segunda Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en mayo de 1998. En aquel momento, los países participantes emitieron una Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial, donde solicitaban al Consejo General de la organización lanzar un programa integral para analizar el impacto del e-commerce y, al mismo tiempo, los ministros acordaron abstenerse de imponer aranceles a las transmisiones electrónicas hasta su próxima reunión. Así, desde hace más de dos décadas, los derechos aduaneros sobre estos flujos digitales permanecían congelados, renovándose en cada cita ministerial.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Greer calificó de “particularmente frustrante” la incapacidad de la OMC para alcanzar un consenso, ni siquiera para garantizar una extensión de la moratoria más adecuada al contexto actual del comercio digital global. Subrayó que Estados Unidos juzgó incomprensible que el organismo no pudiera siquiera acordar una extensión superior a dos años ni mucho menos un régimen permanente para este marco regulatorio, a pesar de haber contado con el respaldo mayoritario de los miembros a la agenda de reformas promovida por Washington.

Al evaluar el resultado de la conferencia, el representante estadounidense advirtió que, debido a estas dificultades, la OMC afrontará un “papel limitado” en la definición de las políticas comerciales globales a futuro. Según sus declaraciones reproducidas por el medio, la falta de acuerdo en la CM14 representa también un freno para las reformas estructurales que Estados Unidos viene impulsando para modernizar el sistema de comercio global a través de la transparencia, la digitalización y la reducción de barreras.

Frente a este escenario, Greer anunció que Estados Unidos buscará alternativas fuera del organismo multilateral, trabajando con todos los socios comerciales dispuestos para alcanzar un pacto sobre la moratoria en el sector digital. “Si la OMC no puede lograr este objetivo de sentido común, Estados Unidos trabajará fuera de la OMC con todos los socios interesados para conseguirlo”, citó el medio respecto a las declaraciones del funcionario. Washington planteará, en ese sentido, la posibilidad de un acuerdo plurilateral junto a los países que compartan su preocupación por mantener un flujo digital libre de aranceles.

El medio que reportó las declaraciones de Greer recordó que, en la Decimotercera Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Abu Dabi durante 2024, los Estados miembros acordaron mantener la moratoria hasta la CM14 o, como fecha límite alternativa, el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, tras el resultado negativo de la última cumbre en Camerún, la continuidad inmediata de la exención arancelaria pierde respaldo institucional y pone en duda el marco regulatorio internacional para el e-commerce.

El fracaso de alcanzar una decisión en la CM14 genera incertidumbre en torno a las futuras reglas del comercio digital internacional, según la cobertura del medio. Expertos y funcionarios que asistieron al encuentro señalaron que la falta de acuerdo amenaza con fragmentar el espacio digital y dificultar el acceso y la neutralidad en las transacciones electrónicas transfronterizas.

Además, la información difundida menciona que Estados Unidos venía impulsando una agenda de reformas internas en la OMC, con el objetivo de modernizar el organismo y dotarlo de mayor capacidad de respuesta. El estancamiento de las negociaciones, para el Gobierno estadounidense, refleja una resistencia estructural entre ciertas economías a adoptar compromisos vinculantes y permanentes en materia de digitalización del comercio global.

Así, la decisión de Washington de explorar acuerdos fuera de la OMC se enmarca en la intención de mantener la dinámica de innovación y el libre flujo de información y productos digitales, en colaboración con los países que comparten el mismo enfoque político y regulatorio. El medio señalaba que Brasil y Turquía optaron por bloquear la extensión de la moratoria, pese a que la propuesta contaba con apoyo generalizado, hecho que fue interpretado como una señal de las dificultades para avanzar en reformas globales en el entorno comercial digital.

Finalmente, las palabras de Greer recogidas por el medio reflejan una reevaluación del papel de la OMC en el nuevo contexto internacional. Estados Unidos, de acuerdo con su representante comercial, considera que, ante los obstáculos para implementar reformas y alcanzar acuerdos que garanticen reglas claras para el e-commerce, la responsabilidad de avanzar recae ahora en las alianzas entre los países dispuestos a defender la naturaleza abierta y libre de aranceles de las transacciones digitales.