Puerto Rico está de moda: los planes y las mejores semanas para viajar este mes de abril según KAYAK

La herramienta “El mejor momento para viajar” de KAYAK identifica una ventana óptima entre el jueves 16 y el miércoles 22 de abril para visitar Puerto Rico, cuando el precio medio de los vuelos de ida y vuelta en clase económica desde España a San Juan se sitúa en 597 euros. Según publicó KAYAK, durante esa semana los viajeros también pueden encontrar tarifas promedio más bajas en hoteles de la capital, con 226 euros por noche entre semana y 251 euros los fines de semana. De acuerdo con la información difundida por KAYAK y recogida en un comunicado remitido, el valor medio del alquiler de coches en la isla ese mes desciende hasta los 36 euros diarios, lo que representa una reducción del 35 % respecto al año anterior.

Según datos del buscador de viajes, los vuelos desde España en abril son un 5 % más económicos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, KAYAK reportó que las búsquedas de vuelos realizados por usuarios españoles para viajar a Puerto Rico entre marzo y diciembre de 2026 tuvieron un incremento del 17 % respecto al mismo periodo de 2025. Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, explicó: “Puerto Rico está despertando un interés creciente entre los viajeros españoles y, además, lo hace en un momento especialmente atractivo para planificar una escapada. Abril puede ser una muy buena opción para descubrir la isla. A medio camino entre el fin de la temporada alta y el inicio de la temporada media, este mes es sinónimo de clima soleado, temperaturas cálidas y precios de vuelos un 5 % más económicos que el pasado año”.

Tal como recogió KAYAK, abril se posiciona como uno de los mejores meses para conocer la isla al ofrecer días soleados, temperaturas elevadas y una agenda de actividades que permite al visitante adentrarse en la cultura local y el entorno natural de Puerto Rico. Frente a la temporada alta, este mes brinda la posibilidad de disfrutar del destino sin aglomeraciones importantes y con una reducción relevante en los costos de alojamiento y transporte, según detalla el medio.

En ese contexto, KAYAK elaboró una lista de cinco planes recomendados para los viajeros que buscan experiencias auténticas. El primero es el kayak nocturno en la bahía bioluminiscente de La Parguera, donde millones de microorganismos iluminan el agua cada vez que los remos la tocan, generando un fenómeno visual único. Las noches despejadas y tranquilas características de abril favorecen observar este espectáculo natural en condiciones ideales.

El segundo plan destacado por KAYAK radica en la visita a la Ruta del Café en Utuado, Adjuntas y Maricao, en el corazón montañoso de Puerto Rico. En abril, las fincas cafetaleras están en plena producción y abren sus puertas al turismo para mostrar todo el proceso, desde la siembra hasta la degustación en taza. Los visitantes pueden interactuar con agricultores, recorrer plantaciones y conocer la historia del café puertorriqueño mientras disfrutan de los paisajes de la región.

El tercer plan consiste en experimentar el ambiente local de los famosos “chinchorros” en rutas gastronómicas como la de Guavate y Piñones. Estos establecimientos rurales, según detalló KAYAK, cobran especial vida en abril, cuando los visitantes pueden degustar cerdo asado o frituras frente al mar acompañados de música en vivo y la energía local.

Otra de las propuestas incluye la visita a la Cueva Ventana en Arecibo, una formación natural que permite recorrer un sendero hasta una abertura con vista al Valle de Río Grande. Durante abril, la baja humedad favorece la caminata y la observación del paisaje, lo que convierte el lugar en un objetivo preferido para fotógrafos y amantes de la naturaleza, reportó KAYAK.

La quinta recomendación se enfoca en las raíces culturales puertorriqueñas mediante talleres de Bomba y Plena en comunidades como Loíza y Santurce. Los visitantes pueden participar en clases y presentaciones dedicadas a estos ritmos afrocaribeños, aprendiendo sobre la música, el baile y la historia local en espacios comunitarios activos en abril.

El buscador de viajes KAYAK señala que el clima cálido y la variedad de actividades durante abril facilitan el acceso tanto a experiencias urbanas en San Juan como a entornos naturales y rurales en otras zonas de la isla. El periodo comprendido entre el final de la temporada alta y el inicio de la media ofrece ventajas adicionales en términos de afluencia y precios, lo que lleva a un interés renovado entre los viajeros españoles de acuerdo con las tendencias recogidas por el portal.

Para quienes no puedan viajar en abril, KAYAK habilita su herramienta a lo largo de todo el año para identificar intervalos de mayor conveniencia económica al reservar vuelos y hospedaje, añadiendo información relevante sobre temperaturas, niveles de concurrencia y costos promedio. Los datos publicados confirman la tendencia al alza en la preferencia de españoles por Puerto Rico, motivada no solo por la mejora de tarifas sino también por la variedad de propuestas culturales, gastronómicas y naturales accesibles para estancias de siete días, tal como manifiestan los datos que comparte el medio.