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Corea del Sur denuncia el lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte

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Las autoridades de Corea del Sur han denunciado este martes el lanzamiento por parte de Corea del Norte de varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar Amarillo --situado entre China y la península de Corea--, sin que Pyongyang se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) ha indicado que los misiles han sido lanzados en torno a las 13.00 horas (hora local) desde el área de Jongju, situada en la provincia de Pyongan del Norte (noroeste), tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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"Hemos reforzado la vigilancia y la supervisión en preparación para posibles lanzamientos adicionales y estamos compartiendo estrechamente información relacionada con Estados Unidos y Japón, al tiempo que mantenemos una postura de plena preparación", ha subrayado.

El último lanzamiento de este tipo por parte de Corea del Norte tuvo lugar el 19 de abril, tras lo que Pyongyang confirmó un ensayo con misiles balísticos tierra-tierra que incluyó pruebas de bombas de racimo.

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Apenas una semana antes, realizó pruebas de misiles de crucero y misiles antibuque en el mar Amarillo desde el destructor 'Choe Hyon', unos ejercicios que estuvieron supervisados por el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Ambos países siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio. Las partes no han logrado desde entonces concretar un pacto para poner fin al conflicto de forma oficial, si bien el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang.

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