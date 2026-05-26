El Reino Unido registró la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, un récord

Londres, 26 may (EFE).- El Reino Unido vivió una "noche tropical" al registrar esta madrugada la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, un récord, según informó este martes la Oficina de meteorología británica (Met, por sus siglas en inglés).

Las temperaturas no bajaron de los 21,3 grados Celsius en el sur de Londres, después de que el Reino Unido registrara ayer su día de mayo más caluroso desde que la Met comenzó a recopilar datos.

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La temperatura llegó ayer a los 33,5 grados Celsius en las inmediaciones del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, por lo que superó los 32,8 grados marcados también en esta capital en 1922.

La Met avisó de que este martes las temperaturas pueden subir aún más por la ola de calor, hasta los 35 grados.

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Este episodio de calor es inusual para esta época del año, que arrancó el domingo, cuando se alcanzaron los 30,5 grados en el sureste de Inglaterra.

Dublín, 26 may (EFE).- Irlanda ha alcanzado un nuevo récord de temperatura máxima para un mes de mayo tras registrar 28,8 grados centígrados en dos estaciones del suroeste y centro de la isla, según confirmó este martes la Oficina Meteorológica (Met Eireann).

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La agencia estatal indicó que también se superó el anterior récord en otras partes del país, en un mes que se ha caracterizado por presentar tanto temperaturas mínimas como máximas inusuales para este periodo del año.

Hasta ayer, el día más caluroso de este mes se registró el 31 de mayo de 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane del condado de Kerry, al suroeste de Irlanda, cuando el mercurio subió hasta los 28,4 grados.

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Según Met Eireann, la estación meteorológica de Killarney (Kerry), y de Clonmel, en el condado de Tipperary (centro), pararon el termómetro en los 28,8 grados hacia las 15.00 horas del lunes.

La agencia prevé que este episodio de calor continuará durante este martes y miércoles, con valores que rondarán de nuevo los 28 grados, mientras que las condiciones podrían cambiar a partir del jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste, lo que provocará una caída de las temperaturas durante el fin de semana.

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Los expertos han recordado que las temperaturas más altas en mayo en Irlanda generalmente oscilan entre los 13 y 16 grados, mientras que en junio se sitúan entre los 15 y 18.