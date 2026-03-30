El Getafe consigue el traspaso de Martín Satriano

Cuando Martín Satriano marcó goles frente al Villarreal, el Real Madrid y el Real Betis, se consolidó como uno de los jugadores más determinantes para el esquema ofensivo del Getafe CF en las semanas recientes. Este desempeño resultó decisivo para que la entidad madrileña confirmara su permanencia en el club. Según informó el Getafe, se ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon para formalizar el traspaso del delantero uruguayo, quien ya se encontraba en la plantilla desde el pasado mercado invernal en calidad de cedido.

El acuerdo asegura que Satriano vistará la camiseta azulona hasta junio de 2030, una vinculación extendida que surge como respuesta directa a su influencia en el campo desde que aterrizó en el Coliseum Alfonso Pérez. De acuerdo con la información publicada por el Getafe, el atacante uruguayo llegó al club procedente del Olympique de Lyon bajo la figura de un préstamo. Sin embargo, la entidad española decidió ejecutar la opción de compra de forma anticipada, motivada por el impacto positivo del futbolista a lo largo de su primera etapa en la plantilla.

Satriano, a lo largo de su adaptación en la competición española, acumuló 884 minutos distribuidos en 10 partidos oficiales. Durante este periodo, el delantero no solo sumó presencia, sino también eficacia, al firmar tres goles que resultaron determinantes frente a rivales de peso en la liga. Según detalló el club madrileño, el futbolista uruguayo se integró rápidamente como una pieza clave en la táctica del entrenador José Bordalás, quien le otorgó confianza y continuidad en la formación inicial.

El Getafe, tras evaluar el rendimiento de Satriano, comunicó que su desempeño convenció a la dirección deportiva para cerrar el acuerdo definitivo con el club francés. De acuerdo con lo consignado por el club, la opción de compra prevista en la cesión permitía asegurar los servicios del jugador en caso de que cumpliera con las expectativas, algo que finalmente ocurrió antes del término de la temporada.

El contexto de la transferencia refleja el interés del Getafe por construir un proyecto deportivo sólido con futbolistas jóvenes y con proyección, como Satriano. El delantero, de nacionalidad uruguaya, llegó al fútbol español tras pasar por la Ligue 1 con el Olympique de Lyon, y su adaptación en la Liga ha sido seguida de cerca por la prensa deportiva.

El club afirmó que la confianza depositada en Satriano responde tanto a sus cualidades técnicas como a su rápida integración en la dinámica del grupo. De acuerdo con el comunicado entregado por el Getafe, la negociación con el Olympique de Lyon se concretó tras examinar las condiciones establecidas en el contrato de préstamo, lo que permitió formalizar la adquisición antes de la conclusión del campeonato vigente.

De esta manera, Martín Satriano se mantendrá en la disciplina del conjunto azulón hasta el año 2030, con la meta de continuar aportando tanto en el marcador como en el desarrollo del equipo bajo la dirección de Bordalás. El Getafe destacó la importancia de la operación al garantizar la permanencia de un delantero que, según los registros oficiales del club, demostró regularidad y eficacia en la presente campaña.

El traspaso definitivo de Satriano muestra la determinación del Getafe por reforzar su plantilla de cara a los próximos cursos competitivos, siguiendo una estrategia que prioriza el rendimiento y la estabilidad deportiva a largo plazo.