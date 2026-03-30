Cuerpo cree que España mantendrá la relación comercial con EEUU, pese a sus discrepancias en la guerra de Irán

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantuvo recientemente una reunión con el embajador de Estados Unidos en España, durante la cual ambas partes compartieron la perspectiva de favorecer el desarrollo de las relaciones bilaterales, con el objetivo de fomentar el beneficio de las empresas de ambos países. En este contexto, Cuerpo destacó la publicación de los datos definitivos de inversión extranjera directa en España para el año 2024, que muestran un crecimiento superior al 1,5%, señalando la confianza que este indicador refleja en el desempeño de la economía nacional. Según informó Europa Press, Estados Unidos se posiciona como el principal inversor extranjero en España y, a su vez, como el principal destino para las inversiones empresariales españolas.

Tal como detalló Europa Press, el ministro aseguró que las empresas españolas mantienen actualmente condiciones operativas en Estados Unidos similares a las de sus homólogas francesas, alemanas e italianas. Al respecto, Cuerpo subrayó que los vínculos comerciales entre España y Estados Unidos permanecen estables pese a las discrepancias en torno a la guerra en Irán y ante las recientes decisiones políticas del Gobierno español, como el cierre del espacio aéreo a los vuelos que participen en la operación Furia Épica encabezada por Estados Unidos e Israel.

Durante una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro respondió sobre posibles repercusiones negativas en la relación bilateral debido al veto al uso militar del espacio aéreo español y la negativa a participar en acciones lideradas por Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Cuerpo afirmó: “No, las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas, porque ya lo dijimos desde un primer momento, la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea”. De acuerdo con el ministro, los acuerdos que rigen las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos siguen siendo la base para los intercambios y la colaboración empresarial, como quedó evidenciado con el acuerdo firmado en agosto del año anterior, el cual aún permanece pendiente de aplicación total.

El ministro expuso que el Gobierno de España continúa trabajando por fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, más allá de los vínculos institucionales existentes en el marco de la Unión Europea. “Vamos a abrir dos oficinas nuevas, en Boston y en Houston, que se suman a la que tenemos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington y Chicago, para ser capaces de ayudar a que nuestras empresas sigan implantándose de manera efectiva y exitosa en Estados Unidos”, explicó Cuerpo, según consignó Europa Press. Además, puntualizó que la ampliación de la red institucional busca reforzar y afianzar la relación económica y comercial hispano-estadounidense, brindando apoyo a las empresas para facilitar su establecimiento y expansión en el mercado estadounidense.

El medio Europa Press reportó que Carlos Cuerpo insistió en que las relaciones comerciales con Estados Unidos se encuentran “igual que lo estaban antes de que comenzara esta ofensiva en el Golfo Pérsico” y que no percibe cambios a corto plazo, pese a haber recibido amenazas por parte del expresidente estadounidense Donald Trump de restringir las relaciones comerciales con España tras la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón en el marco del conflicto en Irán. El ministro contextualizó que la decisión de cerrar el espacio aéreo español a las aeronaves involucradas en la operación militar se enmarca en una política gubernamental de no sumarse ni contribuir a acciones unilaterales consideradas contrarias al derecho internacional.

Carlos Cuerpo reveló también que el Ejecutivo nacional mantiene contactos fluidos con la diplomacia estadounidense tanto a nivel técnico como político, lo que, a su juicio, contribuye a preservar la normalidad en la colaboración bilateral. Subrayó además que esfuerzos como el fortalecimiento institucional y la apertura de nuevas representaciones comerciales buscan proporcionar “un cierto horizonte de predecibilidad” para las compañías españolas que participan activamente en el comercio global.

Europa Press detalló que el vicepresidente primero remarcó la relevancia de conservar y potenciar los lazos económicos entre ambas naciones, dada la magnitud de las inversiones y la influencia de Estados Unidos como socio estratégico para el tejido empresarial español. El titular de Economía insistió en que el Ejecutivo está realizando acciones orientadas a garantizar la continuidad de la cooperación, confiando en que las circunstancias políticas no alterarán los vínculos comerciales existentes.

Las afirmaciones de Carlos Cuerpo reflejan el interés del Gobierno español en mantener estabilidad y previsibilidad en la relación económica con Estados Unidos, a la vez que se fortalece la infraestructura institucional que apoya la internacionalización de empresas españolas. En el marco de una coyuntura internacional marcada por tensiones en Oriente Medio y discrepancias políticas en torno a la legalidad de las operaciones militares, el Ejecutivo busca reafirmar su compromiso con la legalidad internacional y la independencia de su política exterior, sin descuidar la protección de los intereses económicos y comerciales del país.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la estrategia puesta en marcha por el Ministerio de Economía incluye la facilitación de nuevos recursos para empresas españolas en el extranjero, el impulso de acuerdos comerciales de carácter multilateral y el establecimiento de canales directos de comunicación con las autoridades y los agentes económicos de Estados Unidos. Con la apertura de nuevas oficinas comerciales y el mantenimiento de contactos diplomáticos regulares, el Gobierno expresa su intención de aprovechar las oportunidades derivadas del crecimiento de la inversión extranjera y del flujo de transacciones económicas entre ambos países, promoviendo así la confianza mutua.