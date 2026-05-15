Agencias

Xi y Trump alcanzaron "nuevos consensos" durante su reunión de este jueves, dice Pekín

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Pekín, 15 may (EFE).- China afirmó este viernes que los presidentes chino y estadounidense, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzaron "una serie de nuevos consensos" durante la jornada central de la visita de Estado del mandatario estadounidense a Pekín este jueves.

Según la Cancillería china, entre esos acuerdos figura situar la construcción de lo que describió como "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU." que funcione como una "nueva orientación de los vínculos" para los "próximos tres años o más".

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El Ministerio chino de Exteriores agregó que ambos mandatarios también alcanzaron consensos sobre "cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas" y acordaron reforzar "la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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