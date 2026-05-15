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Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en la residencia de la cúpula dirigente china

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Pekín, 15 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron este viernes un encuentro en Zhongnanhai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), en la segunda jornada de la visita de Estado del mandatario estadounidense al país asiático.

El encuentro tiene lugar en uno de los espacios más simbólicos y reservados del poder político chino, después del primer cara a cara mantenido el jueves en el Gran Palacio del Pueblo, centrado en comercio, Taiwán y asuntos internacionales. EFE

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