Agencias

Concluye la investigación de la explosión en el puerto de Beirut más de cinco años después

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Beirut, 30 mar (EFE).- La investigación de la explosión que en agosto de 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en Beirut concluyó este lunes, más de un lustro después de su inicio y tras haber sido obstaculizada durante años por ex altos cargos sospechosos en el caso.

El juez a cargo de la pesquisa, Tarek Bitar, envió el expediente a la Fiscalía General para que sea revisado y le haga llegar sus recomendaciones al respecto, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Según el medio estatal, la investigación menciona a 70 acusados diferentes que fueron llamados a declarar a lo largo del último año, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión judicial con respecto a ellos.

La investigación judicial de la deflagración, provocada por cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de la ciudad durante más de seis años sin medidas de protección, fue obstaculizada constantemente por ex altos cargos y funcionarios sospechosos en el caso.

El magistrado Bitar se vio obligado a suspenderla de forma casi ininterrumpida desde finales de 2021 hasta comienzos de 2025, cuando pudo ser retomada tras una serie de cambios al frente de las autoridades judiciales y el nombramiento de un nuevo Gobierno.

La pesquisa había sido ordenada poco después de la tragedia, que devastó barrios enteros de la capital libanesa, y las demoras concatenadas que sufrió el proceso fueron objeto de numerosas denuncias por parte de organizaciones por los derechos humanos.

Las familias de las víctimas también han permanecido a pie de calle demandando su conclusión, aunque preferían esperar más tiempo a cambio de una sentencia completa para un caso que consideraban muy complejo, con ramificaciones en diversos países. EFE

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