Investigan hallazgo de una mujer muerta dentro de una maleta en un edificio en Bogotá

Bogotá, 22 jun (EFE).- Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de una mujer muerta dentro de una maleta este lunes en un edificio ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, cuyo macabro crimen despertó la alerta de los vecinos del lugar.

El caso se reportó al mediodía en un edificio de la calle 95 con carretera 21, en un barrio exclusivo de la capital colombiana al que llegaron miembros de la Policía y la Fiscalía para hacer el levantamiento del cadáver, de acuerdo con información de medios locales.

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Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recogieron los primeros datos para iniciar la pesquisa y encontrar a los responsables del crimen.

Según información preliminar, la mujer, oriunda de Cúcuta, del departamento Norte de Santander, se encontraba en un apartamento de uso temporal del edificio presuntamente junto a una persona extranjera, que actualmente es buscada por la Policía.

Por el momento, las autoridades investigan a las personas que ingresaron y salieron del edificio en días previos al hecho y buscan establecer la relación entre la víctima y el ciudadano que se encontraban con ella.

Esta no es la primera vez que es cometido un crimen de este tipo, pues el 22 de enero de 2023 fue asesinada la joven DJ Valentina Trespalacios, caso por el que fue condenado el estadounidense John Poulos a 42 años de prisión.

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Poulos estaba acusado de asesinar a la que entonces era su pareja en su apartamento en el norte de Bogotá, golpeándola y asfixiándola, y después "envolvió el cuerpo, lo ocultó en una maleta azul y lo abandonó en un contenedor de basura" en la localidad de Fontibón, en el occidente de la ciudad, en un lugar cercano al aeropuerto El Dorado, según el material fílmico recopilado por la Fiscalía.

El Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 621 asesinatos de mujeres hasta septiembre del año pasado, mientras que en 2024 el país sumó 886 feminicidios. EFE