Mulino: China da pasos para solucionar problema de detención de buques de bandera panameña

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este lunes que China "ha comenzado a dar pasos" para solucionar el problema que ha llevado a un aumento en la detención de buques de bandera panameña en puertos del país asiático, que coincidió con la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales cercanas al Canal interoceánico, lo que ha tensado las relaciones bilaterales.

"Precisamente me congratulo, si se puede decir así, de que la República Popular China ha comenzado a dar pasos para encauzar una conversación técnica a nivel del Ministerio de Transporte de China con el ánimo de solventar esta situación que a Panamá le ha causado ya más de 200 desregistros de buques panameños de nuestra bandera", dijo Mulino durante la apertura de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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La flota mercante panameña es una de las más grandes del mundo con más de 8.000 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, por lo que Mulino volvió a denunciar cómo en los últimos meses registraron "un aumento inusual e injustificado de inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China sin que medien causas técnicas o de seguridad marítima verificables".

Se pasó "de 30 y tantas 40 detenciones usuales en nuestra marina como en otros pabellones a 140, no hay correlación alguna ni causa justificada", lamentó durante la inauguración de la asamblea en Panamá.

Así, Mulino hizo "un llamado de cordura porque es en esta asamblea el lugar para decirlo con claridad: el derecho marítimo internacional, el libre tránsito o el tránsito inocente por los mares, y la libertad de comercio no pueden convertirse en instrumento de presión política por nadie".

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"Exigimos con toda fortaleza que esas detenciones cesen de inmediato", sentenció.

Esta declaración de Mulino se da en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de veinticinco años.

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China dijo que Panamá pagaría "un alto precio" por sacar a CK Hutchison, la empresa activó un arbitraje internacional por al menos 2.000 millones de dólares contra el Estado panameño, y, como volvió a denunciar hoy Mulino, se multiplicó el número de detenciones de buques de bandera panameña en los puertos del país asiático.

Panamá había adelantado el mes pasado, tras una reunión de su canciller con su homólogo chino en el marco de la detención de los buques, que aspiraba a renovar un acuerdo sobre transporte marítimo con el país asiático que entraña ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles, algo que podría rebajar la tensión. EFE

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