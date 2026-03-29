Supremo israelí aplaza de nuevo su decisión sobre acceso de la prensa extranjera a Gaza

Tel Aviv, 29 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel volvió a aplazar, ahora hasta el 24 de mayo, su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa internacional en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023, informaron a EFE fuentes de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés).

La última vista se celebró el pasado 26 de enero y en ella los abogados de la organización de periodistas volvieron a defender que la prohibición de la entrada de la prensa al enclave palestino supone "un gravísimo daño" y destacaron que las circunstancias han cambiado, ya que hay un alto el fuego vigente desde el pasado mes de octubre.

Por entonces, el Supremo dijo necesitar recibir una actualización por parte del Estado sobre el estado de la información militar "clasificada" y que la Fiscalía enviaría su respuesta antes del 1 de abril.

Desde que la FPA presentara en 2024 la petición para exigir la entrada de periodistas a Gaza, el Supremo ha venido aplazando su decisión. La Fiscalía siempre ha alegado que permitir la entrada de periodistas a Gaza supondría un riesgo mortal innecesario para ellos así como para los periodistas.

En los más de dos años desde el inicio de la ofensiva, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes.

La información sobre lo que ocurre allí recae por tanto en los periodistas palestinos. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), casi 220 periodistas han sido asesinados en Gaza por Israel desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. EFE