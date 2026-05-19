Muere en combate un reservista israelí en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte en combate en el sur de Líbano de un reservista de 27 años, en el marco de los ataques y la invasión israelí de los territorios más meridionales del país vecino bajo el paraguas de su campaña contra el partido-milicia chí Hezbolá que deja más de 3.000 muertos desde el 2 de marzo.

"El oficial (en reserva) Itamar Sapir, de 27 años, de Maali, subcomandante en el Batallón 7008 (...) cayó en combate en el sur de Líbano", ha señalado en una breve nota.

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Con su muerte, se eleva a ocho el número de soldados israelíes caídos en el sur del Líbano desde que se instauró el alto el fuego, a mediados de abril, y a 21 desde que se intensificaron las hostilidades en el contexto de las tensiones con Irán, el 2 de marzo.

Tras ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su pesar por la "gran pérdida" sufrida por la familia de Sapir y les ha trasladado sus "profundas condolencias" después de que "cayera en combate en el sur de Líbano".

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"Itamar, de bendita memoria, residente de la comunidad de Eli, fue un valiente comandante que luchó heroicamente contra los terroristas de Hezbolá para defender nuestra frontera norte. Mi esposa Sara y yo, junto con todos los ciudadanos de Israel, enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y les acompañamos en este difícil momento", ha zanjado, según un comunicado publicado por su oficina.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 3.000 muertos desde entonces.

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Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.