Denuncian ante la Justicia argentina un posible fraude en la licitación de la hidrovía VNT

Buenos Aires, 19 may (EFE).- El titular de una organización no gubernamental de Argentina presentó este martes una denuncia penal para pedir que la Justicia investigue un posible fraude en el proceso de licitación para la concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT) o hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay.

La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y la abogada Marcela Scotti, quienes solicitaron investigar la posible comisión de los delitos de asociación Ilícita, fraude contra la Administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos.

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La presentación judicial, a la que tuvo acceso EFE, se centra en el actual proceso llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei para adjudicar a un operador privado la concesión por peaje de la VNT, más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, clave para la salida de cargas de cinco países suramericanos hacia el Atlántico.

En el proceso compiten las compañías belgas Jan De Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

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Estas empresas presentaron este martes ofertas económicas idénticas, pero la primera obtuvo mejor calificación técnica.

Según la denuncia, "la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica, lo que garantiza un oferente único".

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"Exigen que el que gane lleve el calado a 44 pies de profundidad de manera inmediata. Suena a progreso. Pero hay un truco. La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul", afirma la presentación judicial.

Según los denunciantes, "la arquitectura de la defraudación reconoce una cadena de responsabilidades donde la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo (asesor presidencial), bajo la supervisión de Luis Caputo (ministro de Economía), siendo ejecutada por Gastón Benvenuto (interventor de la Administración General de Puertos) e Iñaki Arreseygor (director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación)".

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De acuerdo con el escrito, la maniobra busca "beneficiar directamente" a Jan de Nul, con la "intervención" del empresario Germán Neuss (Grupo Neuss) "en el rol de gestor de intereses y nexo local de la operación", con un "perjuicio" para el Estado de 7.000 millones de dólares, según los denunciantes.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que impulsa el Gobierno de Milei, después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

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Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión pública acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan De Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron.

El pasado viernes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina emitió un dictamen en el que detalló irregularidades administrativas detectadas en el actual procedimiento de licitación que, según advirtió, eventualmente podría derivar en "responsabilidades penales".

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El Gobierno afirmó este martes -en un comunicado- que las empresas no presentaron impugnaciones ni cuestionaron los requerimientos del pliego de licitación, "lo que ratifica la transparencia y solidez del procedimiento".

La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

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La concesión de la hidrovía estuvo por veinticinco años en manos de un consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT y luego contrato de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento. EFE