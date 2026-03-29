Otros 27 países se suman a la declaración internacional para la apertura del estrecho de Ormuz

El documento conjunto de 27 países, ratificado este domingo, expresa una preocupación ante la escalada de tensiones en el golfo Pérsico, donde el cierre de facto del estrecho de Ormuz y los bombardeos contra instalaciones energéticas generan inquietud sobre la seguridad global y el abastecimiento energético internacional. Esta acción diplomática responde a incidentes recientes que implican ataques a buques comerciales desarmados y amenazas a la libre circulación marítima, lo que impulsa a la comunidad internacional a pronunciarse y solicitar a Irán el cese de toda medida que limite el tránsito en una vía estratégica para el comercio mundial, según reportó Europa Press.

Tal como detalló Europa Press, la declaración original fue difundida el 19 de marzo tras una iniciativa conjunta de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón. Estos países reafirmaron su disposición para cooperar en los esfuerzos que permitan mantener abierto el paso por el estrecho de Ormuz, al margen de la propuesta militar presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la opción de emplear fuerza directa para asegurar la apertura de la ruta marítima bajo control iraní.

Recientemente, otros Estados han manifestado su respaldo a esta declaración, sumando a Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania, según indicó el gobierno británico a Europa Press.

El comunicado consensuado por este numeroso grupo de naciones condena los ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones civiles y contra infraestructuras petroleras y gasísticas, e igualmente rechaza lo que considera actos para bloquear el tránsito internacional mediante la colocación de minas, ataques con drones y misiles u otras acciones dirigidas a la interrupción de la navegación en el estrecho. El texto subraya además que la seguridad en Ormuz y el respeto a la libertad de circulación marítima constituyen pilares básicos del derecho internacional, y alerta sobre los riesgos globales derivados de eventuales alteraciones en las cadenas de suministro energético.

Europa Press consignó que el documento alude a la afectación directa que dichas acciones podrían tener sobre las economías más vulnerables y puntualiza que la interrupción del comercio marítimo internacional implica una amenaza directa para la paz y la seguridad mundial. Así, las naciones firmantes reiteran su petición de que se imponga una moratoria total e inmediata sobre ataques a infraestructuras civiles, abarcando específicamente a las instalaciones de petróleo y gas de la región.

La declaración también destaca la importancia del respeto al derecho internacional y apela a la corresponsabilidad global sobre la seguridad marítima, recordando que la libertad de tránsito y la protección de las rutas de navegación redundan en beneficio de todos los Estados, y no únicamente de los afectados de manera directa por las tensiones en el golfo Pérsico, según el informe de Europa Press.

Dentro del documento, los países firmantes expresan su preocupación ante la escalada de acciones hostiles, e instan al gobierno de Teherán a cesar todas sus amenazas orientadas a restringir el paso en el Estrecho de Ormuz. El texto advierte que la comunidad internacional se mantiene dispuesta a contribuir, a través de mecanismos apropiados, a la salvaguarda de la seguridad de la principal vía marítima para la exportación de petróleo y gas, respaldando así la estabilidad del mercado energético y el comercio global, reportó Europa Press.