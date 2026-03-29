Martín Zubimendi abandona la concentración de España por molestias en la rodilla

La baja de Martín Zubimendi en la selección española de fútbol se ha producido a raíz de molestias en su rodilla derecha, motivo por el cual el jugador regresa a Londres para someterse a la supervisión de los servicios médicos del Arsenal. Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras una evaluación del equipo médico y con la intención de evitar riesgos, se tomó la decisión de desconvocar al centrocampista donostiarra. La Federación precisó que, de acuerdo con el protocolo establecido, el club inglés fue informado detalladamente sobre el proceso seguido.

De acuerdo con la RFEF, el domingo se confirmó que Zubimendi dejaría la concentración que la selección nacional mantiene en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. La decisión se basó en la prioridad de “preservar la salud del jugador”, un criterio que el organismo recalcó como fundamental. El futbolista, por tanto, no estará disponible para el amistoso que España disputará ante Egipto este martes en el RCDE Stadium a las 21:00 horas, dentro de la actual ventana internacional.

Tal como publicó la RFEF, el cuerpo médico del equipo nacional optó por no arriesgar a Zubimendi, recalcando que los responsables sanitarios del Arsenal FC están plenamente al tanto de la situación y las medidas tomadas. Con la marcha del jugador donostiarra, Luis de la Fuente pierde una alternativa en la zona central del campo para uno de los dos partidos amistosos programados.

Según detalló el medio federativo, Zubimendi formó parte de la convocatoria para el amistoso frente a Serbia, celebrado el viernes pasado en el Estadio de la Cerámica de Vila-Real, donde España venció por 3-0. En ese encuentro, el centrocampista no arrancó entre los titulares, aunque ingresó al terreno de juego al minuto 77 en reemplazo de Rodri Hernández, futbolista del Manchester City.

La ausencia del jugador obligará al seleccionador a ajustar su esquema de cara al segundo compromiso amistoso antes de la Eurocopa. La Federación subrayó que la medida representa una práctica habitual cuando la integridad física de un internacional se ve comprometida, sobre todo si las molestias afectan a zonas sensibles como las extremidades inferiores. Según reportó la RFEF, ningún otro futbolista ha presentado problemas médicos de gravedad en los recientes compromisos internacionales.

Fuentes oficiales recordaron que la concentración en Las Rozas tiene como objetivo preparar el equipo en óptimas condiciones para la cita continental, y cualquier percance físico motiva una evaluación médica rigurosa. La Federación explicó que, en estos casos, la coordinación con los clubes es continua para garantizar el seguimiento y la recuperación de los deportistas según los protocolos médicos establecidos por LaLiga y la UEFA.

La baja de Zubimendi deja al centro del campo español sin una pieza que habitualmente proporciona solidez defensiva y capacidad creativa. El equipo técnico considera alternativas internas para cubrir la eventual ausencia del futbolista, ya que según reportó la RFEF, hasta ahora no se ha anunciado la convocatoria de un sustituto.

La Federación detalló que la relación entre los servicios médicos de las selecciones nacionales y los clubes de los futbolistas internacionales responde a un sistema protocolizado, que asegura el rápido intercambio de información relevante sobre lesiones o molestias diagnosticadas durante las ventanas internacionales.

Con el regreso de Zubimendi a Londres para permanecer bajo la observación de los médicos del Arsenal, la RFEF refuerza la línea de actuación que ha venido siguiendo en los últimos años para privilegiar la completa recuperación de los jugadores y evitar recaídas o complicaciones innecesarias antes de los torneos más relevantes del calendario futbolístico internacional.