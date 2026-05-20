El auditor de cuentas de Plus Ultra comparece hoy en el Senado, un día después de la imputación de Zapatero

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acogerá este miércoles la comparecencia del auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo, justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.

Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el 'caso Plus Ultra' y han citado a varios perfiles técnicos.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el PP ha decidido llamar a comparecer a Jesús Ángel Carbajo, que es auditor de cuentas de 'Audicar S.L.', empresa encargada de auditar a Plus Ultra.

Precisamente, esta comparecencia se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias.

PUBLICIDAD

Una vez conocida la imputación de Zapatero, el PP del Senado ha emitido un comunicado en el que saca pecho de ir "por delante de los acontecimientos" después de que el expresidente del Gobierno asegurara en la 'comisión Koldo' de la Cámara Alta que no cobró comisiones de Plus Ultra.

"Nosotros entonces no pensamos lo mismo, la mayoría de los españoles tampoco, y hoy los jueces tampoco", ha proclamado el PP después de la imputación de Zapatero.

PUBLICIDAD