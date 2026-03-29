Llamedo cierra en La Plata su primer viaje al Cono Sur: "Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico"

La entrega de un decreto de Visitante de Honor a la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, por parte de las autoridades de La Plata, se convirtió en uno de los momentos destacados durante el cierre de su primer viaje institucional al Cono Sur. En el marco del 94 aniversario del Centro Asturiano de La Plata, fundado en 1932, Llamedo puso el foco sobre la importancia de este espacio para la comunidad asturiana en Argentina, al afirmar que “Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico”, según informó el Gobierno asturiano.

El medio oficial consignó que la celebración reunió a decenas de personas, quienes participaron de actividades musicales y dancísticas, destacando la presencia de la gaita y la actuación de un grupo de baile compuesto por más de treinta personas integrantes del propio centro. La jornada también contó con la asistencia de representantes de otros centros asturianos de la región, como los de Cangas del Narcea, Santa Fe, Rosario y Lanús, así como del vicecónsul honorario Christian Gustavo Foyth López y del presidente del Concejo Deliberante local, Marcelo Galland.

Durante su intervención, Llamedo elogió especialmente la juventud y el dinamismo de la actual junta directiva del Centro Asturiano platense, liderada por Soledad Noemí Pérez, indicando que permite mantener vivo un espacio de convivencia, memoria y transmisión cultural para la diáspora asturiana. Según reportó el Gobierno asturiano, la vicepresidenta expresó: “Ver una directiva joven al frente de un centro con tanta historia es una magnífica noticia porque significa que la asturianía no solo conserva su memoria, sino que tiene relevo, energía y futuro. Me voy con la imagen de un centro asturiano joven, vivo y lleno de futuro”.

La vicepresidenta puso énfasis en que, después de casi cien años desde su creación, el Centro Asturiano de La Plata continúa cumpliendo el papel de punto de encuentro y preservación de la cultura, las tradiciones y la identidad asturiana en Argentina. Tal como difundió la nota de prensa oficial, Llamedo indicó: “Los centros asturianos son mucho más que sedes sociales. Son lugares donde se cuida una forma de sentir, de recordar y de seguir siendo Asturias lejos de Asturias, y eso merece reconocimiento, cercanía y respaldo institucional”.

La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Emigración y Retorno en funciones, Marcos Niño, acompañaron a la vicepresidenta en esta etapa final de su viaje, que incluyó diferentes citas institucionales y actos con la colectividad asturiana en Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Mar del Plata y La Plata.

El aniversario, con su marcado carácter simbólico, sirvió para afianzar la proyección intergeneracional de la colectividad asturiana en esta parte de Sudamérica. La ceremonia mostró la dimensión festiva y emotiva de la fecha, con la participación activa de una amplia variedad de personas vinculadas tanto a la cultura tradicional como a nuevas generaciones.

Llamedo agradeció la hospitalidad durante su estadía y subrayó la importancia de fortalecer los lazos con las comunidades asturianas en el exterior. Según publicó el Gobierno asturiano, la funcionaria resumió el espíritu de la misión institucional: “Nos vamos con más vínculo, con más gratitud y con más compromiso. Porque Asturias no se entiende sin su emigración y porque nuestra comunidad en el exterior sigue formando parte, de manera plena, de la Asturias de hoy”.