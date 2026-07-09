Seúl y Kiev acuerdan respetar la "libre voluntad" de los prisioneros de guerra norcoreanos

Ankara/Seúl, 9 jul (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, acordaron este jueves respetar la "libre voluntad" de los dos soldados norcoreanos capturados por Kiev en la guerra con Rusia, en medio de su aparente deseo de ser trasladados al país asiático.

"Ambos mandatarios acordaron resolver el asunto de los prisioneros de guerra norcoreanos en Ucrania de una forma acorde con el derecho internacional y los principios humanitarios, respetando la libre voluntad de las partes implicadas", dijo la portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, en un informe tras el encuentro sostenido al margen de la cumbre de la OTAN en la capital turca.

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Los soldados norcoreanos fueron capturados por fuerzas ucranianas a principios de 2025 mientras combatían en apoyo a Rusia en la región de Kursk.

Ambos han expresado su deseo de ir a Corea del Sur, tanto en cartas manuscritas difundidas en diciembre pasado como en una entrevista para el medio surcoreano Chosun Ilbo, mientras que Rusia habría solicitado su repatriación en el contexto de intercambios de prisioneros, según el legislador surcoreano Yu Yong-weon.

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur pidió en abril al Gobierno que facilite el traslado de los militares al país asiático u otro país y evite una repatriación forzosa.

Otras organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) han advertido, apelando al principio de no devolución, de que una repatriación a Corea del Norte podría exponerlos a desaparición forzada o tortura.

El Gobierno de Corea del Sur sostiene que los soldados norcoreanos son considerados constitucionalmente ciudadanos surcoreanos y que aceptaría a cualquier prisionero de guerra que desee ir a Seúl.

El asunto, no obstante, implica una complejidad diplomática para la política de distensión de Lee hacia Pionyang, que podría interpretar la medida como una traición de los soldados. EFE