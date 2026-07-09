Ecuador desplegará "una potente agenda cultural" en la Feria del Libro de Lima

Lima, 8 jul (EFE).- Ecuador "desplegará una potente agenda cultural", que fusionará literatura, cine, música y gastronomía, como país invitado de honor de trigésima Feria Internacional del Libro de Lima, confirmó este miércoles la Cámara Peruana del Libro (CPL).

La tradicional feria limeña se trasladará este año de su ubicación en las cercanías a la zona histórica de Lima hacia el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Santiago de Surco, con un calendario de actividades que se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto.

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Al respecto, la CCL destacó que la participación de Ecuador en la FIL Lima 2026 "irá más allá de la literatura", con una programación que permitirá acercar al público peruano "a la diversidad cultural y creativa del país vecino".

Uno de los espacios centrales de esta propuesta será el Pabellón Ecuador, un espacio "concebido como una experiencia que convierte la lectura en un paisaje habitable", ya que estará inspirado en la línea ecuatorial, la geografía volcánica, la biodiversidad y las artesanías del país, con un auditorio central que albergará encuentros, lecturas y expresiones artísticas.

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La CPL detalló que la propuesta ecuatoriana reunirá 40 editoriales, más de 700 títulos y 2.000 ejemplares en exhibición, además de más de 60 actividades culturales, entre conversatorios, presentaciones de libros, diálogos con autores, actividades infantiles y encuentros con el público.

Además, se ofrecerá una muestra de cinematografía ecuatoriana reciente, integrada por cinco largometrajes, y espacios como la 'Plaza Mitad del Mundo', donde el público podrá acercarse a la culinaria del país, con especial énfasis en la cocina manabita, declarada patrimonio cultural de Ecuador.

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Las actividades también incluirán la 'Noche de Ecuador', que se realizará el 23 de julio, con la presentación de libros y un espectáculo musical a cargo del trompetista y gestor cultural Edgar Palacios, junto a la Orquesta Sinfónica de Loja, mientras que el 25 de julio también actuará el artista Martín Proaño, Machaka.

La trigésima edición de la Feria del Libro de Lima (FIL) contará con la presencia de más de 65 autores internacionales de América Latina, Europa y Asia, y rendirá homenaje a los autores peruanos Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela.

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Entre los autores invitados se encuentra la escritora argentina Agustina Bazterrica, el chileno Alberto Fuguet, la mexicana América Rodas, el argentino Eduardo Sacheri, la uruguaya Fernanda Trías, la colombiana Karine Bernal Lobo, los surcoreanos Kim Suhyun y Kim Sunmi, y el japonés Yusuke Imamura.

También se conmemorará el centenario del nacimiento de Blanca Varela (1926-2009), considerada una de las voces poéticas más importantes del siglo XX en Latinoamérica, y se homenajeará al escritor Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), quien falleció en Lima en marzo de este año. EFE

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