El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipó ráfagas de viento de hasta 59 km/h a partir de las 21 horas, lo que llevó al Ayuntamiento de Madrid a clausurar de manera preventiva varias áreas verdes desde el mediodía de este domingo. Entre los espacios afectados se encuentran El Retiro, el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares, según informó el propio consistorio mediante sus redes sociales.

El anuncio del cierre se realizó con el objetivo de prevenir riesgos asociados a las condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo con la comunicación del Ayuntamiento difundida durante la jornada, la medida se mantendrá activa hasta evaluar el estado de los árboles y las posibles afecciones provocadas por el viento. El consistorio señaló que una vez finalizadas las labores de inspección y, en caso de ser necesario, de intervención en los espacios afectados, se procederá a la reapertura progresiva de las instalaciones.

Entre los lugares afectados destaca el parque de El Retiro, conocido por recibir una gran afluencia de visitantes, especialmente durante los fines de semana. La decisión de cierre implicó la activación de los protocolos de seguridad que, según detalló el Ayuntamiento de Madrid en la información publicada, también incluyen la comunicación continua con la ciudadanía por medio de canales oficiales y la utilización de paneles digitales. Específicamente, en los accesos de El Retiro se han dispuesto 22 paneles informativos que ofrecen detalles actualizados sobre la situación de las áreas verdes.

El motivo principal de la medida radica en la protección de las personas frente a posibles caídas de ramas o árboles a causa del viento intenso. Conforme a los procedimientos habituales, técnicos municipales inspeccionarán las áreas antes de autorizar la vuelta del público. Según consignó el Ayuntamiento, el restablecimiento del acceso dependerá del resultado de estas evaluaciones y se anunciará a través de los medios de información municipales y la señalización digital instalada en los parques cerrados.

El Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, los parques Juan Carlos I y Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares forman parte del grupo de espacios verdes singulares e históricos que permanecen inhabilitados por las inclemencias meteorológicas. El Ayuntamiento indicó que la selección de estos parques responde a consideraciones de seguridad ante la previsión de vientos fuertes y su elevada concurrencia de personas.

El Consistorio de Madrid reiteró su recomendación a la ciudadanía de mantenerse informada por los canales oficiales durante el periodo que duren las restricciones, tanto para conocer la evolución meteorológica como para recibir indicaciones sobre la reapertura de los espacios afectados. La medida busca reducir al máximo los riesgos derivados de la actual situación climática y garantizar la seguridad de los usuarios de las áreas verdes más frecuentadas de la capital, según destacó el Ayuntamiento a través de sus diferentes plataformas de comunicación.