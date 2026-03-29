El Gobierno de Asturias fortalece su acción humanitaria en Colombia

La evaluación, en terreno, del impacto que la cooperación internacional genera en las comunidades vulnerables, especialmente en mujeres y líderes sociales, se consolidó como uno de los ejes de la misión institucional asturiana en Colombia, desarrollada entre el 14 y el 22 de marzo de 2024. Según informó este domingo el Gobierno asturiano, los integrantes de la delegación, encabezados por la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, recorrieron varias regiones colombianas para identificar los logros y los retos de los programas impulsados con fondos asturianos, así como para analizar la situación de derechos humanos en zonas impactadas por el conflicto armado.

Tal como consignó el Gobierno de Asturias, la misión formó parte de la delegación de acción humanitaria de la Cooperación Española, coordinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Además de Asturias, otras seis comunidades autónomas participaron en la comitiva, cuyo desplazamiento no se hizo público con antelación por razones de seguridad. Entre los objetivos principales del viaje figuraban obtener información directa sobre el escenario humanitario de Colombia y supervisar actividades realizadas por la Corporación Administrativa de Formación y Construcción de Paz del Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (Coadforzpaz).

En Bogotá, la delegación asturiana sostuvo reuniones con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y socia antigua de la cooperación asturiana. Además, se abordó el trabajo con el Colectivo Orlando Fals Borda, cuya labor se centra en el apoyo a familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado, en su mayoría mujeres. Según detalló el gobierno, también mantuvieron encuentros con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior colombiano y con organizaciones sociales del país sudamericano.

Durante el desplazamiento al departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas por la violencia sociopolítica, el desplazamiento forzado y otras situaciones de riesgo, la delegación visitó comunidades rurales como Negría, Bellavista y Pogue. Allí, los representantes asturianos constataron la relevancia del acompañamiento internacional en contextos de persistencia de la violencia. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el gobierno regional, en esos entornos las organizaciones sociales mantienen la cohesión comunitaria, en condiciones difíciles, y muchos de sus miembros, mujeres lideresas, comunidades afrodescendientes e indígenas, desempeñan un papel clave en la reconstrucción del tejido social.

La misión contó también con la participación de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, con la que se celebraron diversas reuniones, reforzando así la colaboración entre Asturias y las organizaciones colombianas con las que se mantienen alianzas estables en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, la paz y la protección de colectivos bajo amenaza.

El medio gubernamental asturiano precisó que, entre 2019 y 2025, la cooperación asturiana respaldó veinticinco iniciativas en Colombia a través de una inversión total de 2,6 millones de euros, llegando a beneficiar a 34.827 personas, de las cuales el 58% son mujeres. Solo en el último periodo se financiaron cuatro proyectos en el país sudamericano, con recursos por 455.200 euros y un alcance de 3.037 beneficiarios. Las intervenciones se desplegaron en departamentos como Nariño, Cauca, Urabá y la región Caribe, y abarcaron desde la protección de líderes sociales y el fortalecimiento de mujeres hasta el acompañamiento psicosocial y jurídico, la prevención de la violencia de género y la asistencia a personas desplazadas y refugiadas.

En el marco de las acciones conmemorativas por el cumplimiento de 25 años del programa de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos en 2025, el gobierno subrayó la vigencia de la estrategia que permite la acogida temporal en Asturias de personas defensoras amenazadas. Según informó el ejecutivo, cinco jóvenes asturianos participaron en 2025 en proyectos en Cali, el Cauca y otros territorios, y para 2026 están previstas cuatro becas adicionales en Colombia.

La Agencia Asturiana de Cooperación inicia este año una colaboración multibilateral con la Organización Internacional del Trabajo, a la que aporta 80.000 euros, con el propósito de fortalecer la economía social y solidaria y las redes de cuidado comunitario en Cali. Según precisó la administración asturiana, este proyecto busca mejorar las condiciones laborales de las mujeres cuidadoras en contextos urbanos caracterizados por una alta vulnerabilidad.

En palabras de Beatriz Coto, la misión permitió conocer los avances y las dificultades sobre el terreno, evaluar el resultado de las intervenciones de Asturias y de la cooperación española, y afianzar alianzas con el objetivo de garantizar una cooperación cercana y eficaz. La directora reiteró el compromiso del Principado con la paz, la justicia y los derechos humanos en Colombia, afirmando que “la sociedad civil continúa siendo un pilar indispensable para la construcción de convivencia y dignidad a pesar de los efectos devastadores del conflicto armado”, según citó el Gobierno de Asturias.