Sebastian Beccacece dice que Ecuador debe poner el foco en su propio trabajo

Kansas City (Estados Unidos), 19 jun (EFE).- El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, afirmó este viernes que su equipo debe poner el foco en su propio trabajo como antídoto al debut con derrota en el Mundial.

"El fútbol va de esto. De levantarse rápidamente. De saber que la capacidad que tengamos para aceptar ese dolor y crecer en el sufrimiento de la derrota nos va a acercar a nuestras convicciones", dijo el entrenador argentino antes del partido contra Curazao en la segunda fecha del Grupo E.

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Destacó a la selección ecuatoriana como un conjunto humilde, trabajador y de guerreros "muy comprometidos y muy valientes".

Beccacece se manifestó respetuoso con Curazao, pero insistió en que la Tri debe enfocarse en su trabajo.

"Más que el rival, el foco está puesto en nosotros. En cómo respondemos. Es el desafío que yo siento. Cómo respondemos ante esta situación que nos ha dejado el primer juego con todo el camino que habíamos recorrido y con toda la expectativa que se había generado. El foco está puesto en que el equipo reconozca sus fortalezas y su camino a pesar del dolor", enfatizó.

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Agregó que Ecuador mereció ganar en su debut frente a Costa de Marfil y dijo que ahora intentarán hacerlo para darle una alegría a la gente y dársela también a sí mismos.

Dijo que dirige un grupo que cada día quiere más, y destacó que sus pupilos ya pasaron página de la derrota ante Costa de Marfil.

Pese a que en el último partido sus jugadores estrellaron tres balones contra los postes, el seleccionador no habló de suerte y dijo que el fútbol "va de aciertos".

Este sábado, Ecuador se medirá con Curazao en el segundo partido del Grupo E, en el que los dos equipos se estrenaron con una derrota. Curazao cayó por 7-1 ante Alemania, mientras que Costa de Marfil derrotó por 1-0 a los sudamericanos.

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El partido se disputará en el estadio de Kansas City desde las 19.00 horas (00-00 GMT).