El Ejército iraní "espera" a los soldados de EEUU, que serán "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que los recientes gestos de diálogo provenientes de Estados Unidos buscan ocultar una posible invasión terrestre al territorio iraní y aseveró que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentar tal contingencia. Según consignó el medio IRIB y citó Qalibaf en su intervención difundida este domingo, “el enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”. Así, el legislador, quien además cuenta con experiencia como antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó que el estamento militar y político de la República Islámica no considera legítima la vía diplomática que, en su perspectiva, sería una maniobra de Estados Unidos para encubrir posibles preparativos bélicos.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, reiteró una postura de firmeza frente a la posibilidad de una incursión estadounidense. De acuerdo con la retransmisión de su discurso por la televisión estatal IRIB, Zolfaqari manifestó que “los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico”. Ante las amenazas de acciones militares sugeridas por el expresidente Donald Trump, el vocero militar afirmó que “los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor”.

Zolfaqari hizo hincapié en que, desde la visión iraní, el actual presidente de Estados Unidos únicamente responde a un enfoque de fuerza. Según declaraciones retransmitidas por IRIB, el funcionario recomendó al mandatario estadounidense “estudiar la historia de Irán” y advirtió que la amenaza de una ocupación americana –a la que calificó de “quimera”– ha preparado a los militares iraníes para responder violentamente a cualquier operación terrestre. En palabras directas citadas por la emisora oficial, Zolfaqari concluyó: “Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército”.

El medio IRIB también recogió que la advertencia de Zolfaqari se enmarca en un contexto de tensión crecientes motivadas por los mensajes de Washington. A raíz de recientes declaraciones en las que el exmandatario Donald Trump sugirió posibles operaciones en territorio iraní, las autoridades militares de Teherán elevaron el nivel de alerta y comunicaron públicamente la disposición de las fuerzas armadas para actuar de inmediato ante cualquier movimiento estadounidense.

El ejército iraní ha sostenido que cualquier intervención estadounidense en la zona sería interpretada como un acto suicida, prometiendo represalias contundentes y una respuesta que sobrepasaría el ámbito estrictamente militar. Según la información difundida por IRIB, los altos mandos castrenses resaltaron que ya existe un dispositivo de defensa preparado para repeler ataques de gran escala en el Golfo Pérsico y en las fronteras nacionales.

Zolfaqari, al mencionar la disposición de las tropas bajo su mando, alertó en su mensaje televisado que la agresión no solo resultaría en bajas estadounidenses sino que marcaría un precedente negativo para todos los aliados regionales de Washington. La televisión pública IRIB informó también que parte de la estrategia de defensa iraní contempla la rápida movilización de recursos y personal militar ante cualquier indicio de movimiento hostil.

En el Parlamento, la postura de Qalibaf encontró eco entre parlamentarios alineados con el sector conservador, quienes advirtieron que el dispositivo militar iraní cuenta con sistemas de alerta temprana y líneas de coordinación activa con las fuerzas de seguridad, diseñadas para anticipar e impedir cualquier acceso terrestre no autorizado. IRIB detalló que los discursos transmitidos buscan reforzar la percepción de preparación y determinación frente a cualquier intento de confrontación directa.

La acusación de Qalibaf sobre intenciones encubiertas de Estados Unidos fue acompañada por una exhortación dirigida a la ciudadanía iraní y a los sectores del aparato estatal para permanecer vigilantes y cohesionar el respaldo en torno a las fuerzas armadas. Según publicó IRIB, el presidente del Parlamento llamó a rechazar lo que interpretó como maniobras psicológicas por parte del adversario, enfatizando que “los hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”.

En síntesis, la postura oficial, detallada por la televisión estatal y figuras de alto rango como Zolfaqari y Qalibaf, no deja espacio para el diálogo ni para soluciones diplomáticas en la fase actual de tensiones. Según reportó IRIB, la República Islámica ha reforzado su narrativa de firmeza militar, considerando inminente la posibilidad de enfrentamientos en caso de que Estados Unidos avance con sus amenazas sobre territorio o intereses iraníes en la región del Golfo Pérsico.