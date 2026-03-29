Agencias

EE.UU. tiene propuestas “interesantes” para arreglo ucraniano, dice el Kremlin

Guardar

Moscú, 29 mar (EFE).- Estados Unidos ha presentado ideas y propuestas interesantes para el arreglo ucraniano, que por el momento “no se implementan”, afirmaron en el Kremlin.

“Estados Unidos ha presentado varias ideas y propuestas interesantes, e incluso diría que útiles, pero hasta ahora no se han implementado”, dijo a la televisión pública rusa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

En una entrevista difundida este domingo, Ushakov señaló que Moscú llama a Washington a ejercer presión sobre Kiev para que acceda a implementar las propuestas estadounidenses.

En particular, habló de unos acuerdos alcanzados entre los líderes ruso y estadounidense en Alaska, el año pasado, para sostener que su cumplimiento es “lo que se necesita ahora”.

Previamente, las partes del conflicto reconocieron que las negociaciones sobre la paz en Ucrania se habían interrumpido debido a la participación de Washington, que media entre Moscú y Kiev, en la guerra en Oriente Medio. EFE

Últimas Noticias

Otros dos trabajadores sanitarios muertos en ataques de Israel a una decena de localidades del sur de Líbano

Los fallecimientos se produjeron tras el impacto de un proyectil cerca de un hospital de Bint Jbeil, en una jornada marcada por ofensivas cruzadas que afectaron infraestructura crítica y dejaron decenas de empleados del sector salud lesionados según Naciones Unidas

Otros dos trabajadores sanitarios muertos en ataques de Israel a una decena de localidades del sur de Líbano

Liga Árabe apela a la "acción conjunta" frente a ataques de Irán contra el Golfo y guerra

Infobae

El Ejército iraní "espera" a los soldados de EEUU, que serán "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico

Las autoridades iraníes advierten a Washington sobre posibles avances de sus tropas, calificando cualquier intervención en la región como un acto suicida y prometiendo represalias contundentes, al tiempo que niegan cualquier intento de diálogo y acusan de encubrimiento a Estados Unidos

El Ejército iraní "espera" a los soldados de EEUU, que serán "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico

Al menos diez heridos en un ataque de EEUU e Israel en las inmediaciones de la sede de la cadena Al Araby en Irán

Al menos diez heridos en un ataque de EEUU e Israel en las inmediaciones de la sede de la cadena Al Araby en Irán

El Ejército sirio intercepta un dron lanzado desde Irak contra la base militar de Al Tanf

El Ejército sirio intercepta un dron lanzado desde Irak contra la base militar de Al Tanf