EE.UU. tiene propuestas “interesantes” para arreglo ucraniano, dice el Kremlin

Moscú, 29 mar (EFE).- Estados Unidos ha presentado ideas y propuestas interesantes para el arreglo ucraniano, que por el momento “no se implementan”, afirmaron en el Kremlin.

“Estados Unidos ha presentado varias ideas y propuestas interesantes, e incluso diría que útiles, pero hasta ahora no se han implementado”, dijo a la televisión pública rusa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

En una entrevista difundida este domingo, Ushakov señaló que Moscú llama a Washington a ejercer presión sobre Kiev para que acceda a implementar las propuestas estadounidenses.

En particular, habló de unos acuerdos alcanzados entre los líderes ruso y estadounidense en Alaska, el año pasado, para sostener que su cumplimiento es “lo que se necesita ahora”.

Previamente, las partes del conflicto reconocieron que las negociaciones sobre la paz en Ucrania se habían interrumpido debido a la participación de Washington, que media entre Moscú y Kiev, en la guerra en Oriente Medio. EFE