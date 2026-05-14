El líder Alianza Lima se mide con Cienciano en la altura de Cusco

Lima, 14 may (EFE).- Alianza Lima, que encabeza el Apertura peruano, visita el sábado a Cienciano, en los 3.000 metros de altitud de Cusco, en busca de sumar puntos que le aseguren el triunfo en el certamen y en la fecha 15 del torneo que empieza este viernes con sendos encuentros de Universitario y Sporting Cristal.

El club blanquiazul debe ganar ante Cienciano para alejarse de Los Chankas, que lo siguen a sólo tres puntos de diferencia en el segundo lugar, y del propio Cienciano que es tercero con 29 unidades.

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Los dirigidos por el argentino Pablo Guede empataron 1-1 con Cristal en la fecha previa, después de encajar cuatro victorias consecutivas en el torneo de la Liga 1 de Perú.

A su vez, Cienciano venció por 2-1 a Atlético Grau, tras una derrota por 3-0 ante Puerto Cabello en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El club inca es el único equipo peruano en alzarse con la Copa Sudamericana, en 2003, y la Recopa Sudamericana en 2004.

El archirrival de Alianza, Universitario de Deportes, recibirá el viernes a Atlético Grau en el estadio Monumental de Lima bajo la dirección de un nuevo técnico, el argentino Héctor Cúper, que esta semana fue anunciado como el reemplazo del español Javier Rabanal.

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La U, el vigente tricampeón peruano, marcha cuarto con ocho puntos menos que Alianza, en una de las temporadas con un inicio modesto.

Los cremas igualaron 0-0 con Sport Boys en el último partido del Apertura y la expulsión del ecuatoriano José Carabalí apenas iniciado el partido, además cayó por 2-1 ante Coquimbo Unido en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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En tanto, Grau es el colista del Apertura con 10 puntos acumulados en 14 fechas.

El viernes también saldrá al gramado Sporting Cristal en su visita al Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón.

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Cristal tiene una débil campaña en el 2026 que lo ha ubicado en el puesto 12 con 16 puntos, mientras Cajamarca es penúltimo con 12 unidades.

Otros partidos de la jornada 15 serán los que disputarán el sábado Melgar con Sport Huancayo, Juan Pablo II con Alianza Atlético, y Sport Boys con Cusco.

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El domingo, el partido más atractivo será el que dispute Los Chankas con Moquegua, con la expectativa de alzarse con una victoria que los acerque al título del Apertura.

En el último partido, Los Chankas, dirigidos por el argentino Walter Paolella, empataron 1-1 con Cusco y sumaron dos derrotas al hilo ante ADT y Garcilaso, respectivamente.

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Completarán la fecha, los juegos entre ADT y Comerciantes Unidos, así como Deportivo Garcilaso con UTC de Cajamarca. EFE