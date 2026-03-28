Ucrania firma en Qatar su tercer acuerdo de seguridad con los países del golfo Pérsico en una semana

Tras la visita oficial del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Doha, Ucrania y Qatar sellaron un acuerdo bilateral en materia de seguridad centrado en el asesoramiento y desarrollo de tecnología defensiva contra amenazas aéreas, conforme detalló el Ministerio de Defensa qatarí. Según informó Europa Press, la alianza representa el tercer pacto en tan solo una semana entre Kiev y Estados del golfo Pérsico, después de la firma de acuerdos similares con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El acuerdo, firmado por los jefes del Estado Mayor ucraniano y qatarí, Andri Hnatov y Jassim bin Mohamed al Mannai, incluye la colaboración tecnológica, la realización de proyectos conjuntos, inversiones en el ámbito de la defensa y el intercambio de conocimientos sobre la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados. La cooperación pone especial énfasis en el combate contra los drones fabricados en Irán, un frente que cobra mayor importancia dada la experiencia acumulada por Ucrania frente a dispositivos rusos e iraníes durante el conflicto con Moscú.

De acuerdo con Europa Press, la presencia de Zelenski en Qatar tuvo lugar en el contexto de crecientes tensiones internacionales y justo antes de la ceremonia de la firma, el mandatario ucraniano mantuvo una reunión en el palacio real de Lusail con el emir Tamim bin Hamad al Thani. Durante ese encuentro, los gobiernos abordaron la guerra en Irán y la posibilidad de que Qatar incorpore soluciones ucranianas en su estrategia de defensa ante amenazas de drones.

Por medio de un comunicado, el Gobierno qatarí transmitió que Zelenski reiteró la postura de solidaridad de Ucrania con Qatar frente a incidentes recientes. La nota oficial recogida por Europa Press precisa que el presidente ucraniano "condenó la agresión iraní y reafirmó el apoyo de Ucrania a las medidas adoptadas por Qatar para salvaguardar su soberanía, la seguridad nacional y la protección de sus ciudadanos".

Asimismo, tanto Zelenski como el emir qatarí subrayaron su preocupación por la escalada de tensiones en la región y el impacto potencial sobre la estabilidad internacional. Según reportó Europa Press, ambos dirigentes señalaron durante sus conversaciones la necesidad de fortalecer los esfuerzos regionales e internacionales en pro de la distensión y la contención de los actuales desórdenes.

El acuerdo firmado contempla, según el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa qatarí, mecanismos para el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas aplicadas al sector militar, así como el impulso de inversiones conjuntas orientadas a mejorar la autosuficiencia defensiva ante ataques con misiles y drones.

Europa Press consignó que la delegación ucraniana destacó la importancia de compartir la experiencia adquirida en el conflicto con Rusia, sobre todo en lo relativo a la neutralización de amenazas aéreas de origen iraní. Esta transferencia de conocimientos técnicos constituye uno de los pilares de la cooperación sellada entre Kiev y Doha.

Por otra parte, durante la reunión se abordó la situación de seguridad mundial, haciendo hincapié en la evolución de los conflictos en Oriente Medio y Europa oriental. Los líderes analizaron las consecuencias que la proliferación de drones y misiles tiene para la protección de infraestructuras, la seguridad civil y la estabilidad política regional.

El ministerio qatarí, citado por Europa Press, recalcó que el memorándum firmado prevé procesos de intercambio de información y la creación de equipos conjuntos de investigación y desarrollo en materia defensiva. Esta estructura permitirá que ambas fuerzas armadas avancen en técnicas de identificación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas, tecnología que ha demostrado un crecimiento notable en escenarios contemporáneos de conflicto.

La visita de Zelenski a Qatar forma parte de una gira diplomática que busca ampliar las alianzas de seguridad de Ucrania fuera de Europa y fortalecer la colaboración con socios estratégicos en el golfo Pérsico. Según publicó Europa Press, estos acuerdos se inscriben en el contexto de un panorama internacional marcado por la adopción de nuevas tecnologías militares y el impacto de levantamientos y tensiones geopolíticas en diversas regiones.

En la declaración final difundida tras la reunión, ambos gobiernos ratificaron su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas ante desafíos comunes. El texto enfatiza que la utilización de vías diplomáticas y la cooperación internacional se consideran caminos prioritarios para la consolidación de la paz y la salvaguarda de la seguridad, tanto regional como global.

Según informó Europa Press, Ucrania considera que la experiencia obtenida en su guerra contra Rusia puede transferirse a socios que enfrentan amenazas similares, mientras que Qatar valora la integración de nuevas capacidades en defensa preventiva ante la evolución de los medios de ataque en la zona.

En este marco, los acuerdos de Ucrania con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, junto al alcanzado con Qatar, refuerzan el posicionamiento de Kiev como socio de referencia para países del golfo frente al desarrollo y uso de armamento no tripulado, en el marco de un escenario internacional que continúa experimentando rápidas transformaciones en materia de seguridad.